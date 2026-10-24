Slavcho Binev, presidente de la Federación Búlgara de Taekwondo y reconocido referente de las artes marciales en su país, fue asesinado este sábado en su vivienda de Sofía, la capital de Bulgaria. Por el crimen, las autoridades detuvieron a tres hombres armados cuando intentaban escapar por una autopista.
Asesinaron al presidente de la Federación Búlgara de Taekwondo y hay tres detenidos
Slavcho Binev, de 60 años, fue hallado muerto en su vivienda. La principal hipótesis apunta a una disputa doméstica, aunque las autoridades aún no brindaron detalles sobre el móvil del crimen.
Binev tenía 60 años y había desarrollado una extensa trayectoria en el deporte, la política y los negocios. De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior, una posible disputa doméstica habría sido el motivo del asesinato, aunque no se difundieron detalles adicionales sobre las circunstancias del hecho.
El crimen ocurrió en la víspera de las elecciones presidenciales, en un contexto de especial atención pública en el país.
De campeón a presidente de la federación
Binev alcanzó uno de los principales logros de su carrera deportiva en 1992, cuando se consagró campeón europeo de taekwondo. Tras dejar la competencia, se dedicó a entrenar a la selección nacional y, con el paso de los años, asumió distintas responsabilidades dirigenciales.
Finalmente, llegó a la presidencia de la Federación Búlgara de Taekwondo, cargo para el que había sido reelegido por un período de cinco años en mayo pasado.
También integró durante varios años la junta ejecutiva del Comité Olímpico Búlgaro. Fuera del ámbito deportivo, fue propietario de varios locales nocturnos en Sofía, una actividad que contribuyó a su notoriedad pública.
Su trayectoria política
Además de su carrera deportiva y empresarial, Binev tuvo una participación activa en la política búlgara. Comenzó su recorrido en el partido nacionalista Ataka, con el que fue elegido miembro del Parlamento Europeo en 2007. En 2009 renovó su mandato.
En 2014, regresó a la política nacional al ingresar al Parlamento de Bulgaria como integrante del Frente Patriótico, otra coalición de orientación nacionalista.
Su recorrido lo convirtió en una figura conocida en distintos ámbitos de la vida pública del país, desde las instituciones deportivas hasta la actividad política.
Tres detenidos
El asesinato se produjo en la vivienda de Binev, situada en un barrio exclusivo de Sofía. Según la información difundida, tres hombres armados fueron detenidos por las autoridades cuando intentaban abandonar la zona por una autopista.
Las primeras versiones oficiales señalaron que el hecho podría estar relacionado con una disputa doméstica. Sin embargo, las autoridades no brindaron información adicional que permitiera esclarecer el posible móvil ni las circunstancias concretas del ataque.