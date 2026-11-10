Selección Sub 20

Con Lucas Ayala en la lista, Placente confirmó los citados del Sub 20 para entrenar en Ezeiza

El lateral izquierdo santafesino de 19 años, afianzado como titular en el primer equipo de Unión durante el Torneo Clausura, sumó una valiosa citación al combinado nacional. El seleccionado albiceleste completará un microciclo de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de cara al Sudamericano de Colombia.