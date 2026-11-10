El entrenador de la Selección Argentina Sub 20, Diego Placente, oficializó la nómina de convocados para encarar una nueva etapa de entrenamientos que se desarrollará desde este miércoles 11 hasta el sábado 14 de noviembre en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. La citación cuenta con un marcado tinte santafesino dada la destacada inclusión del defensor de Unión, Lucas Ayala.
Con Lucas Ayala en la lista, Placente confirmó los citados del Sub 20 para entrenar en Ezeiza
El lateral izquierdo santafesino de 19 años, afianzado como titular en el primer equipo de Unión durante el Torneo Clausura, sumó una valiosa citación al combinado nacional. El seleccionado albiceleste completará un microciclo de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de cara al Sudamericano de Colombia.
El llamado de Ayala premia un año de constante crecimiento en la primera división del Tatengue. Con apenas 19 años y tras haber hecho su debut profesional en la presente temporada, el joven lateral izquierdo se asentó con firmeza y solidez como titular en el esquema rojiblanco a lo largo del Torneo Clausura (disputó 14 partidos de 16), rendimiento que despertó la atención del cuerpo técnico nacional para integrarlo al proceso del seleccionado.
El combinado albiceleste continúa ajustando aspectos tácticos de cara al Sudamericano Sub 20, certamen que se disputará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero del año entrante. En ese contexto, la citación representa una oportunidad clave para el defensor tatengue en su aspiración de ganarse un lugar dentro del plantel definitivo que afrontará la cita continental.
Entre las novedades de la nómina confeccionada por Placente sobresale la ausencia del mediocampista de River Plate, Tobías Andrada, a quien la institución de Núñez prefirió retener junto a Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola para que continúen bajo el mando de Leonardo Ponzio en el plantel profesional. Ante esto, el único representante millonario en la delegación será el guardameta Ramiro Buratti.
En contrapartida, el llamado al combinado juvenil ratifica el retorno del "europibe" Bruno Galassi. El futbolista perteneciente a la Lazio de Italia vuelve a vestir la camiseta albiceleste tras haber quedado marginado por lesión de los recientes Juegos Suramericanos desarrollados en Santa Fe durante el presente 2026.
La nómina completa de convocados
Arqueros: Demián Talavera (San Lorenzo), Agustín Cortez (Vélez Sarsfield), Ramiro Buratti (River Plate) y Máximo Leguizamón (Tigre).
Defensores: Elías Verón (Rosario Central), Nicolás Blanco (San Lorenzo), Fernando Closter (Independiente), Mateo Martínez (Racing Club), Juan Arrayago (Independiente), Gonzalo Escudero (Racing Club), Lucas Ayala (Unión de Santa Fe) y Joaquín Salas (Talleres).
Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing Club), Bruno Galassi (Lazio), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Franco Pérez (Boca Juniors) y Jerónimo Gómez Mattar (Newell's Old Boys).
Delanteros: Facundo Guch (Newell's Old Boys), Ian Subiabre (Tigre), Ramiro Tulián (Belgrano), Alex Verón (Vélez Sarsfield), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Valentín Dávila (Talleres) y Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata).