Cómo es el estado de salud de los heridos en la cancha de Independiente

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser cancelado por la lamentable batalla campal que se dio entre hinchas de ambos equipos.
El encuentro fue cancelado oficialmente por la Conmebol. Autoridades chilenas se manifestaron en duros términos por lo sucedido. Se esperan sanciones graves para el club argentino. El operativo policial en tela de juicio.
Este jueves por la mañana se pudo conocer el estado de los heridos de la Universidad de Chile, quienes se encuentran en diversos hospitales.
Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.
Jaime Mora: cirugía por fractura.
Pablo Mora: politraumatismo.
Brayan Martínez: apuñalado.
Ignacio Castro: sutura en la cabeza.
Diego Trujillo: politraumatismo.
Sebastián Aliste: politraumatismo.
Fernando Ortiz: politraumatismo de cráneo.
Hian Abreu: politraumatismo.
Carlos Mesa: politraumatismo.
Román Silva: politraumatismo.
Victoria Niera: politraumatismo.
Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.
Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.
Renato Urbina: traumatismo de cráneo.
Joaquín Vaina, politraumatismo.
Rubén Torres: politraumatismo.
José Acuiada: politraumatismo.
Patricio Valenzuela: politraumatismo.
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, rompió el silencio tras la noche de furia que terminó con la cancelación del partido contra la Universidad de Chile. Calificó el comportamiento de los hinchas visitantes como "realmente repudiable" y habló de una "violencia inusitada que nunca vi, absolutamente injustificada".
Según supo Noticias Argentinas, el máximo dirigente del "Rojo" denunció en TyC Sports graves destrozos en las instalaciones del estadio Libertadores de América. "Nos destrozaron los baños y tomaban los artefactos de los baños y los tiraban por la tribuna", afirmó Grindetti, visiblemente afectado.
Frente a las críticas por la ubicación de las parcialidades, que fue uno de los detonantes del conflicto, el presidente de Independiente defendió las decisiones tomadas en la previa y aseguró que la violencia fue un hecho imprevisible.
Decisión conjunta: Grindetti explicó que la ubicación de los hinchas chilenos en la tribuna alta fue definida en una reunión del "comité formado de seguridad por CONMEBOL, por el equipo visitante y por Independiente".
Precauciones "lógicas": Aseguró que "las prevenciones que se tomaron eran las lógicas" y que la cantidad de entradas entregadas fue la solicitada por la confederación sudamericana.
Hecho imprevisible: Sostuvo que la violencia fue imposible de anticipar: "Lo que no se puede prever de ninguna manera son cuando los comportamientos salen de parámetros normales".
Contraste con la ida en Chile: Recordó que en el partido de ida la tribuna fue compartida y "el comportamiento de la gente de Independiente fue impecable y no pasó absolutamente nada".
"Estoy con bronca, amargado, angustiado, porque realmente el público de Independiente no se mereció una cosa así", concluyó el dirigente, apuntando toda la responsabilidad por el inicio de los incidentes a los simpatizantes del equipo chileno.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó de manera contundente los graves incidentes de violencia ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda, y culminó su descargo con una frase lapidaria en referencia al ataque de la barra local a los hinchas visitantes: "Y no, nada justifica un linchamiento. Nada".
Según supo Noticias Argentinas, el mandatario aseguró que la prioridad de su gobierno es asistir a los chilenos afectados por la barbarie. Para ello, instruyó a la Embajada, el Consulado, la Cancillería y el Ministerio del Interior para que trabajen de manera coordinada en Buenos Aires.
En un primer mensaje, Boric analizó la situación y apuntó a una doble responsabilidad en el escándalo que terminó con la cancelación del partido por la Copa Sudamericana, al tiempo que detalló los pasos que sigue su gobierno.
