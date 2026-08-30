Lionel Messi volvió a ofrecer una de esas actuaciones que parecen difíciles de repetir. El argentino marcó cuatro goles y dio una asistencia en la goleada 7-1 del Inter Miami sobre CF Montréal, por una nueva jornada de la Major League Soccer.
La noche del 10: Messi metió cuatro goles e Inter Miami vapuleó a CF Montréal
El capitán argentino fue la gran figura del 7-1 ante CF Montréal. Marcó cuatro tantos, participó en otro y lideró al equipo de Miami en una actuación memorable por la MLS.
La exhibición del rosarino permitió además que el conjunto de Florida cortara una racha de cinco partidos sin victorias. La victoria también significó un récord para el club, que nunca antes había marcado siete goles en un mismo encuentro.
Messi convirtió dos goles de tiro libre, sumó otro después de una notable jugada individual y completó su póker con una definición precisa por encima del arquero canadiense. También asistió a Luis Suárez para uno de los tantos del equipo.
Una noche perfecta para el capitán
El Inter Miami comenzó arriba en el marcador a los 20 minutos, cuando Casemiro convirtió de cabeza y anotó su primer gol desde su llegada al conjunto estadounidense. Montréal consiguió igualar a través de Fabian Herbers, pero la reacción de Las Garzas fue inmediata.
A los 40 minutos apareció Messi. El argentino ejecutó un tiro libre desde el sector derecho y la pelota terminó en el arco después de desviarse en el defensor Luca Petrasso. La MLS contabilizó la acción como gol en contra, aunque la ejecución nació del remate del capitán.
En el segundo tiempo llegó otra demostración de su talento. Messi recibió en el centro del campo, combinó con Luis Suárez y, tras una serie de movimientos dentro del área, consiguió superar a los defensores para definir con la pierna derecha y establecer el 3-1.
El argentino todavía tenía más para ofrecer. A los 83 minutos aprovechó una mala salida de Montréal, quedó frente al arquero Thomas Gillier y resolvió con una delicada definición por encima del guardameta.
Póker y récord para Messi
Cuando el partido ya estaba definido, Messi volvió a hacerse presente. En el sexto minuto de descuento ejecutó otro tiro libre, esta vez desde una posición frontal, y colocó la pelota contra el palo izquierdo para completar los cuatro goles. Después celebró junto a Rodrigo De Paul.
Los restantes tantos del Inter Miami fueron marcados por Casemiro, Luis Suárez y Alexander Shaw. El uruguayo convirtió a los 80 minutos tras recibir una asistencia de Messi, quien volvió a ser decisivo incluso cuando no fue el autor del gol.
Con su actuación, Messi llegó a 18 goles y 10 asistencias en la temporada de la MLS y pasó a liderar la tabla de goleadores del certamen, según informó la propia liga. Además, se convirtió en el decimonoveno futbolista en la historia de la MLS en marcar cuatro goles en un mismo encuentro.
Para Messi, además, fue el primer póker desde febrero de 2020, cuando todavía jugaba en Barcelona y había convertido cuatro tantos frente a Eibar por la Liga española.
A los 39 años, el capitán argentino continúa ampliando una carrera plagada de récords. Esta vez lo hizo con una actuación que combinó goles, asistencias, tiros libres, gambetas y una influencia absoluta en el juego del Inter Miami.
La goleada también llega en un momento de transición para el equipo. Cristian “Kily” González fue anunciado como nuevo entrenador, aunque Guillermo Hoyos continúa temporalmente al frente mientras se completa el proceso para que el técnico argentino pueda asumir formalmente.
Por ahora, el Inter Miami disfruta de una noche inolvidable. Y Messi, una vez más, volvió a demostrar que todavía puede convertir una jornada cualquiera de la MLS en un espectáculo que queda en la historia.