Condiciones extremas

Una tenista exhibió quemaduras por el sol y pone en foco las altas temperaturas antes del Australian Open 2026

La tenista mexicana Renata Zarazúa mostró en sus redes sociales las quemaduras solares que sufrió durante su participación en el Hobart International, en Australia, lo que alimenta la preocupación por las condiciones climáticas que podrían enfrentar los jugadores en el primer Grand Slam de la temporada.