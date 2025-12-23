#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Oficializado

Píparo es nueva directora del Banco Nación y Wasserman su presidente

El gobierno nacional confirmó este martes las designaciones que ya regían desde hace una semana.

Banco Nacion. Crédito: REUTERS/Irina DambrauskasBanco Nacion. Crédito: REUTERS/Irina Dambrauskas
El gobierno nacional le dio formalidad a los cambios que se habían definido desde la semana pasada en el Banco Nación mediante dos publicaciones en el Boletín Oficial de este martes 23 de diciembre.

Mediante el Decreto 903/2025 se aceptan las renuncias de Daniel Tillard como Presidente y de Darío Wasserman como Vicepresidente. Este documento designa a su vez a Wasserman como nuevo Presidente del Banco de la Nación Argentina, quien asumirá el cargo para completar el período establecido por la ley.

POBREZA A general view of Argentina's Banco de la Nacion bank, after Argentine Economy Minister Luis Caputo and the International Monetary Fund (IMF) separately said the country and the IMF were discussing a loan, in Buenos Aires, Argentina March 27, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianBanco Nacion. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

“Desígnase, a partir del 17 de diciembre de 2025, al señor Darío WASSERMAN (D.N.I. N° 22.470.793) en el cargo de Presidente del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para completar un período de ley”, reza el texto.

Darío Wasserman, hombre ligado a Karina Milei.Darío Wasserman, hombre ligado a Karina Milei.

En simultáneo, Carolina Píparo, ex diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el bloque La Libertad Avanza, fue designada directora del Banco Nación.

Fue mediante el Decreto 907/2025, en reemplazo de Rodolfo Nicolás Carvajal, quien presentó su renuncia. Esta designación es efectiva a partir del 11 de diciembre de 2025 y Piparo completará un período de ley que finaliza el 1 de enero de 2028.

“Desígnase, a partir del 11 de diciembre de 2025, Directora del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la licenciada Carolina Rosana PIPARO (D.N.I. N° 25.401.464) para completar un período de ley que vence el 1° de enero de 2028”, indica el decreto.

Carolina Píparo.Carolina Píparo.

Ambos documentos cuentan con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Decreto 903/2025

Decreto 903/2025 by El Litoral

Decreto 907/2025

Decreto 907/2025 by El Litoral

