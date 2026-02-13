Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 13 de febrero

El dólar cerró con mayoría de subas en bancos y descenso en el oficial, mientras que el blue se mantuvo estable a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta. En tanto, el dólar MEP terminó en $1.424,89.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos predominaron las bajas, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este jueves.
El dólar cerró con mayoría de subas en bancos y descenso en el oficial, mientras que el blue se mantuvo estable a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta. En tanto, el dólar MEP terminó en $1.424,89.
En el tramo bancario, Banco Nación finalizó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Banco Provincia de Buenos Aires, con el mismo cierre, también mostró incremento en la jornada.
Banco Santa Fe se ubicó en $1.372 y $1.423, con spread de $51. Banco Entre Ríos, en cambio, mantuvo la referencia del día en $1.410 y $1.460, sin cambios en la variación.
Entre las entidades relevadas, BBVA operó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. Bica se mantuvo en $1.370 y $1.425, mientras que ICBC lo hizo en $1.365 y $1.420, sin cambios tras un jueves de la variación más negativa del grupo.
El MEP cerró con leve suba en la variación del día, cerró para la compra en $1.422,90 y para la venta $1.424,60.
El dólar blue terminó en la mismas cifras: cerró en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta. El spread fue de $20, lo que ratificó la brecha corta entre puntas en el mercado informal.
Con ese cierre, el blue se sostuvo por encima de varias referencias bancarias, en una rueda donde el grueso del sistema financiero se movió hacia valores más bajos.