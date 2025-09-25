En dos días se liquidaron los 7 mil millones de dólares del agro a retenciones cero

En apenas 48 horas, se alcanzó el cupo de 7.000 millones de dólares previstos en el esquema de retenciones cero a los granos, puntualmente a la soja.
El comunicado de prensa se conoció entrada la noche de este miércoles. De esta manera, según anunció la entidad recaudatoria, se vuelve al esquema de exportaciones anterior.
En apenas 48 horas, se alcanzó el cupo de 7.000 millones de dólares previstos en el esquema de retenciones cero a los granos, puntualmente a la soja.
Así lo dio a conocer la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de un comunicado de prensa publicado a las 21.15 a través de las redes sociales y replicado por el vocero presidencial Manuel Adorni.
"Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto", explicaron.
"A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025", agregaron.
Noticia en desarrollo
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.