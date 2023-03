Oxígeno para las arcas públicas argentinas

Fondos de organismos multilaterales apuntalan las reservas del BCRA

La institución confirmó los desembolsos de US$ 285,4 millones de dólares por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de US$ 395 millones de dólares por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Además se activaron otros US$ 1.000 millones del SWAP con China.