Financiamiento

Banco Nación ofrece créditos de hasta $100 millones para comprar autos: tasas y requisitos

La nueva modalidad de la línea “+Autos con BNA” permite financiar hasta el 100% del valor de vehículos 0 km y usados de hasta 10 años. Hay opciones en UVA y a tasa fija, con plazos de hasta 60 y 72 meses, respectivamente.