El Banco de la Nación Argentina amplió desde este lunes su línea de financiamiento para la compra de vehículos y sumó una alternativa de créditos en UVA de hasta $100 millones por persona.
Banco Nación ofrece créditos de hasta $100 millones para comprar autos: tasas y requisitos
La nueva modalidad de la línea “+Autos con BNA” permite financiar hasta el 100% del valor de vehículos 0 km y usados de hasta 10 años. Hay opciones en UVA y a tasa fija, con plazos de hasta 60 y 72 meses, respectivamente.
La propuesta permite cubrir hasta el 100% del valor del automóvil, sin necesidad de constituir una prenda sobre el vehículo, y puede utilizarse para adquirir autos, pick-ups y utilitarios, tanto nuevos como usados de hasta 10 años de antigüedad.
La medida se incorpora a la línea comercial “+Autos con BNA”, que ya contaba con una alternativa en pesos a tasa fija. De esta manera, quienes estén interesados en financiar un vehículo podrán optar entre dos modalidades, con diferentes plazos, tasas y mecanismos de actualización.
La decisión del banco se conoce en un contexto de menor actividad en el mercado automotor. Según datos difundidos a partir del informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en agosto se patentaron 44.415 vehículos, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025.
En los primeros ocho meses del año se acumularon 385.091 unidades, con una caída interanual del 13,3%.
Cómo son los nuevos créditos UVA del Banco Nación
La nueva modalidad está disponible desde este lunes y contempla préstamos de entre 12 y 60 meses. El monto máximo establecido es de $100 millones por usuario y permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo, aunque quedan fuera del financiamiento los gastos adicionales vinculados con la operación.
El crédito está destinado a personas que quieran comprar automóviles, pick-ups o utilitarios. En el caso de los vehículos usados, deben tener una antigüedad máxima de 10 años. También pueden financiarse unidades de origen nacional o importadas.
Una de las principales diferencias respecto de un préstamo tradicional es que la nueva línea está expresada en UVA, por lo que el capital adeudado se actualiza de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo.
Las tasas dependen de la relación del solicitante con el Banco Nación. Para quienes cobran sus haberes o jubilaciones a través de la entidad, la tasa es de UVA + 19% nominal anual (TNA). Para el resto de los clientes, asciende a UVA + 25% TNA.
El banco también estableció que la cuota del préstamo UVA podrá representar como máximo el 25% de los ingresos netos del solicitante.
La modalidad incorpora, además, una prima adicional de un punto porcentual anual que permite acceder a una alternativa de tope de cuota vinculada con la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Según explicó la entidad, este mecanismo busca brindar mayor previsibilidad frente a posibles diferencias entre el comportamiento de la cuota y el de los salarios.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mecanismo de tope no elimina la actualización del capital propia de un crédito UVA. La evolución de las cuotas posteriores dependerá de los índices aplicables y de las condiciones vigentes.
Cuánto sería la cuota por un crédito de $10 millones
Como ejemplo orientativo, el Banco Nación informó cuánto sería la cuota inicial para una financiación de $10 millones a 60 meses.
Para una persona que cobra sus haberes en el BNA, la primera cuota estimada del crédito UVA sería de $292.656. En comparación, la alternativa tradicional en pesos a tasa fija tendría una cuota inicial estimada de $424.330.
Para quienes no cobran sus haberes en el Banco Nación, la cuota inicial estimada sería de $343.333 en la modalidad UVA, mientras que alcanzaría los $508.664 en el préstamo tradicional en pesos.
El banco aclara que estos valores son únicamente de referencia y no representan una cuota definitiva. El monto final depende de la evaluación crediticia, de las condiciones vigentes al momento de solicitar el préstamo y, en el caso de la modalidad UVA, de la evolución de los índices correspondientes.
Por ese motivo, una cuota inicial más baja no significa necesariamente que el costo total del financiamiento vaya a ser menor. En un crédito UVA, tanto el capital como las cuotas están sujetos a actualización.
Qué diferencia hay con el crédito tradicional en pesos
La incorporación de la alternativa UVA no reemplaza el préstamo que el Banco Nación ya ofrecía para la compra de vehículos. La línea tradicional continúa disponible bajo un esquema de tasa fija y con un plazo máximo de hasta 72 meses.
Para quienes cobran haberes o jubilaciones en el BNA, la tasa fija es del 36% TNA. Para el resto de los usuarios, la tasa asciende al 46% TNA. En estos préstamos, el límite de afectación de ingresos es de hasta 35% para clientes que perciben haberes o jubilaciones en el banco y de hasta 30% para el resto.
La principal diferencia está, entonces, en la forma en que evoluciona la deuda. En el préstamo a tasa fija en pesos, la cuota mantiene el esquema establecido al momento de contratar el crédito. En la alternativa UVA, en cambio, el capital se actualiza de acuerdo con la evolución de la unidad de valor.
La elección entre una modalidad y otra dependerá de la situación financiera de cada comprador, sus ingresos y su capacidad para afrontar posibles variaciones futuras.
Cómo se solicita el crédito para comprar el auto
La gestión se realiza directamente en concesionarias adheridas a la línea “+Autos con BNA”. El Banco Nación informó que cuenta con una red de más de 1.400 concesionarios y 1.800 puntos de venta en todo el país.
El trámite es digital y, para iniciar la solicitud, se requiere presentar el DNI. Una vez que el vendedor carga los datos personales y los correspondientes al vehículo, el solicitante recibe un correo electrónico para completar la validación biométrica y aceptar los términos y condiciones desde su teléfono.
La aprobación queda sujeta al análisis crediticio correspondiente.
Una vez aprobado el préstamo, las cuotas se debitan mensualmente de una caja de ahorros del titular. El banco también contempla la posibilidad de cancelar anticipadamente el crédito, de manera parcial o total, aunque esa operación puede tener un costo asociado.
En el caso de quienes no son clientes del Banco Nación, también existe la posibilidad de solicitar el financiamiento si cuentan con una oferta disponible. Para avanzar, deberán registrarse como clientes y descargar la aplicación BNA+.
La ampliación de esta línea llega mientras el mercado automotor atraviesa una etapa de menor volumen de patentamientos. Los datos de ACARA muestran que Santa Fe registró 4.301 patentamientos en agosto, detrás de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.
Con la nueva alternativa, el Banco Nación busca ampliar las opciones de financiamiento disponibles para quienes evalúan la compra de un vehículo. Para los consumidores, la diferencia central estará en decidir entre una cuota inicial más baja, pero ajustable en el tiempo mediante UVA, o una financiación tradicional en pesos con tasa fija y un plazo mayor.