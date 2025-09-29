Designaron a cuatro nuevos directores para el Banco Central de la República Argentina

El gobierno nacional estableció modificaciones en la estructura del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El gobierno nacional presentó los nombres mediante el Decreto 691/2025 con firma de Milei y Caputo.
Mediante el Decreto 691/2025 del BCRA en el Boletín Oficial de este lunes 29 de septiembre, Nación designa en comisión a cuatro nuevos directores.
El documento en cuestión cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento, son los nuevos nombres del Banco Central, todos con un mandato que vencerá el 23 de septiembre de 2031.
“Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL solicitará el correspondiente Acuerdo al H. SENADO DE LA NACIÓN para designar Directores del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA al licenciado en Administración de Empresas Pedro Juan INCHAUSPE, al licenciado en Economía Nicolás Marcelo FERRO, a la abogada Silvina RIVAROLA y al licenciado en Administración de Empresas Sebastián SÁNCHEZ SARMIENTO”, dice el decreto.
“Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL puede realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del Acuerdo del H. SENADO DE LA NACIÓN, en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, aprobada por la Ley Nº 24.144 y sus modificaciones”, agrega el documento.
Esta normativa se emite en el contexto de la finalización de los mandatos anteriores y establece que el Poder Ejecutivo Nacional solicitará el acuerdo del Senado para formalizar estas designaciones. La medida tiene un impacto directo en la gestión del Banco Central, afectando la política monetaria y económica del país, lo que puede influir en la estabilidad financiera y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
