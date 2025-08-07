#HOY:

Bitcoin hoy: la cotización este jueves 7 de agosto, minuto a minuto

La criptomoneda cotiza a US$115.154,95.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
 10:36
Por: 

Bitcoin (BTC) cotiza en la mañana de este jueves 7 de agosto, a US$115.154,95 según el portal Live Coin Watch.

Este precio subió 0,8% respecto de su valor hace 24 horas y un 3,08% en comparación con el mismo día de la semana pasada.

El dominio actual del token (capitalización de mercado) es US$2.288.546.118.161.

Qué son bitcoin y las criptomonedas

Bitcoin es la criptomoneda (moneda virtual) más importante de la actualidad. Cada vez más aceptada en todo el mundo, se puede usar para comprar productos y servicios.

Cada bitcoin es como un archivo que se almacena en una "billetera digital", ya sea en el teléfono celular, en una computadora o en una tablet. Las personas y empresas pueden realizar transferencias de bitcoins o una parte de un bitcoin entre diferentes billeteras digitales.

FILE PHOTO: Representations of cryptocurrencies including Bitcoin, Dash, Ethereum, Ripple and Litecoin are seen in this illustration picture taken June 2, 2021. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File PhotoImagen ilustrativa. Crédito: Florence Lo/ Reuters

Cada una de estas transacciones quedan registradas en una lista pública llamada blockchain. De esta forma, se puede conocer la historia de un bitcoin, con el fin de evitar robos, copias falsas o deshacer transacciones.

