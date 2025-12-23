Reinicio de opciones negociables

Semana corta: expectativa sobre Bitcoin, oro y plata

La semana arranca pesada para los mercados financieros. No de esas tranquilas para mirar de lejos, sino de las que se viven con el ojo en la pantalla y el mate siempre cargado. El hilo conductor es bastante claro: sobra liquidez, la deuda global sigue creciendo como si no hubiera mañana y la tensión entre los activos “fija” y los alternativos empieza a sentirse cada vez más. No es calma lo que hay, es expectativa contenida. Esa sensación de “algo se está por mover”.