Semana corta: expectativa sobre Bitcoin, oro y plata
La semana arranca pesada para los mercados financieros. No de esas tranquilas para mirar de lejos, sino de las que se viven con el ojo en la pantalla y el mate siempre cargado. El hilo conductor es bastante claro: sobra liquidez, la deuda global sigue creciendo como si no hubiera mañana y la tensión entre los activos “fija” y los alternativos empieza a sentirse cada vez más. No es calma lo que hay, es expectativa contenida. Esa sensación de “algo se está por mover”.
¿Puede haber alguna toma de ganancias o corrección de corto plazo?
El viernes 26 vence un volumen importante de opciones – las que hoy lideran son las cortas- y con ese vencimiento muchas de esas coberturas dejan de tener sentido. Si el ancla algorítmica se libera, lo más probable es un movimiento brusco. Y cuando Bitcoin se mueve, desboca y la timba se excita.
Lo que no cambia
En ese clima, el oro (GLD) y la plata (SLV) llegan entonados, firmes, con una tendencia alcista que ya no admite demasiadas discusiones. ¿Puede haber alguna toma de ganancias o corrección de corto plazo? Sí, obvio, nadie sube en línea recta. Pero el trasfondo sigue jugando a favor. Y no por magia ni por dibujitos en los gráficos, sino por algo mucho más terrenal: los gobiernos no logran financiarse con impuestos y, como siempre, terminan recurriendo a la maquinita del endeudamiento.
Más deuda, moneda que vale cada vez un poco menos y metales preciosos que vuelven a ponerse el traje de refugio.
El “vicio” argentino de emitir que se fuma en el mundo
Mientras tanto, la liquidez global sigue fluyendo como si nadie tuviera pensado cerrar la canilla. China mantiene los estímulos para que su economía no se quede sin pulso – incrementando consumo y ahorro. Estados Unidos continúa inyectando dólares al sistema, aunque el relato oficial lo disfrace de “ajustes técnicos”.
Ese exceso de dinero sigue siendo combustible puro para los activos escasos.
¿Arrancan o no arrancan las cripto?
Ahora bien, el foco de la semana está puesto en Bitcoin (IBIT), que viene comportándose de manera bastante llamativa. Mientras el oro y la plata avanzan, la criptomoneda se queda planchada, lateral, como si mirara todo desde la tribuna. Eso genera ruido, dudas y alguna que otra pregunta incómoda. ¿Perdió fuerza? ¿Se quedó sin nafta? La lectura más razonable es que no pasa por los fundamentos, sino por cuestiones técnicas: las coberturas automáticas de los dealers (operadores que cubren el riesgo del mercado) en el mercado de opciones estarían actuando como un freno invisible.
Ese freno, sin embargo, podría soltarse esta misma semana.