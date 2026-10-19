El dólar cerró con subas en ICBC y Banco Nación, mientras que Provincia y Bica no cambiaron. El blue avanzó 0,32% y quedó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El MEP marcó una variación de 0,00%, con valores de $1.539,95 y $1.539,43.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este lunes 19 de octubre
El mercado cambiario abrió la semana con aumentos en algunas entidades y en el blue, mientras que el MEP terminó sin variación porcentual.
Así cerró el dólar
En ICBC, la divisa aumentó 0,65% y cotizó a $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $60. El Banco Nación subió 0,33% y ofreció $1.490 y $1.540, respectivamente, con una diferencia de $50.
El Banco Provincia permaneció estable en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $50. En Banco Bica, las cotizaciones se mantuvieron en $1.489 y $1.550, respectivamente, con una brecha de $61.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó sin variación porcentual. La punta compradora aumentó $4,43 y cerró en $1.539,95, mientras que la cotización vendedora permaneció en $1.539,43. La diferencia entre ambos valores fue de $0,52.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,32% durante la jornada. Tanto la compra como la venta aumentaron $5 y finalizaron en $1.540 y $1.560, respectivamente. El spread quedó en $20.