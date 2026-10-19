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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este lunes 19 de octubre

El mercado cambiario abrió la semana con aumentos en algunas entidades y en el blue, mientras que el MEP terminó sin variación porcentual.

ICBC registró la mayor suba bancaria de la jornada, con un avance del 0,65%.ICBC registró la mayor suba bancaria de la jornada, con un avance del 0,65%.
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El dólar cerró con subas en ICBC y Banco Nación, mientras que Provincia y Bica no cambiaron. El blue avanzó 0,32% y quedó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El MEP marcó una variación de 0,00%, con valores de $1.539,95 y $1.539,43.

Así cerró el dólar

En ICBC, la divisa aumentó 0,65% y cotizó a $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $60. El Banco Nación subió 0,33% y ofreció $1.490 y $1.540, respectivamente, con una diferencia de $50.

El Banco Provincia permaneció estable en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $50. En Banco Bica, las cotizaciones se mantuvieron en $1.489 y $1.550, respectivamente, con una brecha de $61.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP cerró sin variación y con una diferencia de $0,52.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó sin variación porcentual. La punta compradora aumentó $4,43 y cerró en $1.539,95, mientras que la cotización vendedora permaneció en $1.539,43. La diferencia entre ambos valores fue de $0,52.

American dollar money bills spread on old wooden backgroundEl dólar blue aumentó $5 y terminó a $1.560 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,32% durante la jornada. Tanto la compra como la venta aumentaron $5 y finalizaron en $1.540 y $1.560, respectivamente. El spread quedó en $20.

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