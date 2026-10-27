El dólar cerró este martes 27 de octubre con estabilidad en Nación, Provincia e ICBC y una suba en Bica. El blue mantuvo la venta en $1.575, mientras que el MEP retrocedió un 0,99% y se ubicó en $1.558,55, por debajo de las cotizaciones vendedoras de los bancos relevados.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 27 de octubre
El mercado cambiario mostró estabilidad en varias entidades y una suba en Bica, mientras el segmento informal quedó sin cambios y la alternativa bursátil bajó un 0,99%.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires operaron a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. Ambas entidades registraron una variación del 0,00%, con un spread de $50 entre el precio comprador y el vendedor, sin modificaciones en ninguna de las dos puntas.
ICBC mantuvo sus valores en $1.500 para la compra y $1.560 para la venta, con un spread de $60. Banco Bica cotizó a $1.515 y $1.565, respectivamente, con una variación positiva del 0,64% y una diferencia de $50. Esta última entidad presentó el mayor precio vendedor entre las relevadas.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.558,08 para la compra y $1.558,55 para la venta, con una caída del 0,99% y un spread de $0,47. La punta vendedora retrocedió $15,64 y quedó $1,45 por debajo de Nación, Provincia e ICBC, mientras que la diferencia respecto de Bica fue de $6,45.
Dólar blue
El dólar blue sostuvo la compra en $1.555 y la venta en $1.575, sin variaciones en ambas puntas durante el relevamiento. El spread se mantuvo en $20. Con estos valores, el precio vendedor del mercado informal quedó $16,45 por encima del correspondiente al MEP.