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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 27 de octubre

El mercado cambiario mostró estabilidad en varias entidades y una suba en Bica, mientras el segmento informal quedó sin cambios y la alternativa bursátil bajó un 0,99%.

Nación, Provincia e ICBC mantuvieron sus cotizaciones vendedoras en $1.560.Nación, Provincia e ICBC mantuvieron sus cotizaciones vendedoras en $1.560.
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El dólar cerró este martes 27 de octubre con estabilidad en Nación, Provincia e ICBC y una suba en Bica. El blue mantuvo la venta en $1.575, mientras que el MEP retrocedió un 0,99% y se ubicó en $1.558,55, por debajo de las cotizaciones vendedoras de los bancos relevados.

Así cerró el dólar

Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires operaron a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. Ambas entidades registraron una variación del 0,00%, con un spread de $50 entre el precio comprador y el vendedor, sin modificaciones en ninguna de las dos puntas.

ICBC mantuvo sus valores en $1.500 para la compra y $1.560 para la venta, con un spread de $60. Banco Bica cotizó a $1.515 y $1.565, respectivamente, con una variación positiva del 0,64% y una diferencia de $50. Esta última entidad presentó el mayor precio vendedor entre las relevadas.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP retrocedió un 0,99% y cerró a $1.558,55 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cotizó a $1.558,08 para la compra y $1.558,55 para la venta, con una caída del 0,99% y un spread de $0,47. La punta vendedora retrocedió $15,64 y quedó $1,45 por debajo de Nación, Provincia e ICBC, mientras que la diferencia respecto de Bica fue de $6,45.

1. El dólar blue sostuvo la venta en $1.575, con un spread de $20.1. El dólar blue sostuvo la venta en $1.575, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue sostuvo la compra en $1.555 y la venta en $1.575, sin variaciones en ambas puntas durante el relevamiento. El spread se mantuvo en $20. Con estos valores, el precio vendedor del mercado informal quedó $16,45 por encima del correspondiente al MEP.

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