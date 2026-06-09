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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 9 de junio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este martes.

En bancos hubo subas y estabilidad: Nación avanzó y Santa Fe no varió. En bancos hubo subas y estabilidad: Nación avanzó y Santa Fe no varió.
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El dólar cerró con subas puntuales en bancos y comportamiento dispar entre los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con una suba de 1,04%, mientras que el MEP finalizó en $1.462,85 y $1.463,23, con una baja de 0,17%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con alza de 0,34% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.415 y $1.465, con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.405 y $1.465, también sin cambios porcentuales y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.413 para la compra y $1.470 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.425 y $1.465, con suba de 0,34% y spread de $40.

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y caídas en los segmentos paralelos.El MEP cayó 0,17% y terminó en $1.463,23, con spread de $0,38.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,17%: $1.462,85 para la compra y $1.463,23 para la venta. El spread fue de $0,38, con retrocesos de $2,23 y $2,47 en cada punta frente al registro previo.

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.El dólar blue subió 1,04% y cerró en $1.460, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 1,04% y terminó en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $15 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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