El dólar cerró este miércoles 25 de noviembre con aumentos en los cinco bancos relevados y precios vendedores de entre $1.624 y $1.635. El blue avanzó 1,76% hasta $1.730, mientras que el MEP retrocedió 1,83% a $1.662,71. Nación, Provincia y Bica registraron subas del 0,93%.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 25 de noviembre
El paralelo avanzó 1,76% y el bursátil retrocedió 1,83%. Las cinco entidades relevadas registraron aumentos, con precios vendedores de entre $1.624 y $1.635.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cotizaron a $1.580 para la compra y $1.630 para la venta, con aumentos de $15 en ambas puntas y un spread de $50. ICBC mostró $1.575 y $1.635, con subas de $10 en cada punta, una variación del 0,62% y una diferencia de $60.
Banco Bica presentó una compra de $1.582 y una venta de $1.635, con incrementos de $13 y $15, respectivamente. La variación vendedora fue del 0,93% y el spread quedó en $53. La entidad compartió con ICBC el precio de venta más alto entre los cinco bancos relevados.
Banco Hipotecario cotizó a $1.585 para la compra y $1.624 para la venta, con aumentos de $5 y $10, respectivamente. La variación vendedora fue del 0,62% y el spread quedó en $39. Su precio de venta resultó el más bajo entre las entidades relevadas.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.662,33 para la compra y $1.662,71 para la venta, con una baja del 1,83% y un spread de $0,38. La punta compradora retrocedió $25,44 y la vendedora, $30,97. Esta última quedó $27,71 por encima de Bica e ICBC, los bancos con la venta más alta del relevamiento.
Dólar blue
El dólar blue cotizó a $1.710 para la compra y $1.730 para la venta, con un aumento de $30 en ambas puntas y una variación del 1,76%. El spread fue de $20. Su precio vendedor quedó $67,29 por encima del MEP y $100 por encima de los valores de Nación y Provincia.