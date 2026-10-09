#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 9 de octubre

El mercado cambiario cerró sin cambios en los bancos relevados y en el blue, mientras que el dólar MEP bajó durante la jornada de este viernes.

El dólar cerró sin cambios en las entidades bancarias relevadas.El dólar cerró sin cambios en las entidades bancarias relevadas.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El dólar cerró estable en las entidades bancarias relevadas y en el mercado informal. El blue cotizó a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el MEP bajó 0,18% y terminó en $1.538,13 y $1.538,58, respectivamente.

Así cerró el dólar

En ICBC, la divisa se ubicó en $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con una brecha de $60. El Banco Provincia ofreció $1.490 y $1.540, respectivamente, con un spread de $50. Ambas entidades cerraron sin variaciones.

El Banco Nación también cotizó a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, con una diferencia de $50. En Banco Bica, los valores fueron de $1.489 y $1.550, con el spread más amplio entre las entidades relevadas: $61. Los dos bancos permanecieron estables.

dollarEl dólar MEP bajó 0,18% y finalizó con un spread de $0,45.

Dólar MEP

El dólar MEP registró una baja del 0,18%. La cotización para la compra descendió $2,20 y cerró en $1.538,13, mientras que el precio de venta retrocedió $2,75, hasta $1.538,58. El spread entre ambas puntas quedó en apenas $0,45.

dollarEl dólar blue cotizó a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue terminó la jornada sin modificaciones. La cotización informal cerró en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. La brecha entre ambos valores fue de $20.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro