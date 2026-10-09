El dólar cerró estable en las entidades bancarias relevadas y en el mercado informal. El blue cotizó a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el MEP bajó 0,18% y terminó en $1.538,13 y $1.538,58, respectivamente.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 9 de octubre
El mercado cambiario cerró sin cambios en los bancos relevados y en el blue, mientras que el dólar MEP bajó durante la jornada de este viernes.
Así cerró el dólar
En ICBC, la divisa se ubicó en $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con una brecha de $60. El Banco Provincia ofreció $1.490 y $1.540, respectivamente, con un spread de $50. Ambas entidades cerraron sin variaciones.
El Banco Nación también cotizó a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, con una diferencia de $50. En Banco Bica, los valores fueron de $1.489 y $1.550, con el spread más amplio entre las entidades relevadas: $61. Los dos bancos permanecieron estables.
Dólar MEP
El dólar MEP registró una baja del 0,18%. La cotización para la compra descendió $2,20 y cerró en $1.538,13, mientras que el precio de venta retrocedió $2,75, hasta $1.538,58. El spread entre ambas puntas quedó en apenas $0,45.
Dólar blue
El dólar blue terminó la jornada sin modificaciones. La cotización informal cerró en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. La brecha entre ambos valores fue de $20.