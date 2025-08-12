#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 12 de agosto

El blue cortó su racha alcista con una baja de $5, mientras el MEP retrocedió $3,35. Entre los bancos, prevalecieron las caídas y sólo tres entidades registraron subas en alguna de sus puntas.

El dólar blue cerró en baja este martes en la city porteña.
 18:22
Por: 

Este martes 12 de agosto, la rueda cambiaria cerró (a las 15hs) con mayoría de bajas en las entidades financieras. El dólar blue perdió $5 en ambas cotizaciones y finalizó en $1.330 para la venta y $1.310 para la compra, con una caída del 0,37% y un spread de $20.

En el segmento bursátil, el dólar MEP retrocedió $3,35 hasta los $1.322,33 para la venta y $1.321,62 para la compra, registrando una variación negativa del 0,25% y un spread mínimo de $0,71.

Así cerró el dólar

En el sistema bancario, Banco Nación y Santander ajustaron $5 por tramo, cerrando en $1.290/$1.330. Banco Provincia también recortó $5 en cada punta, mientras que Macro bajó $10 en la compra y $11 en la venta.

Estas iniciativas responden a la presión del Banco Central.Las cotizaciones financieras registraron retrocesos.

Banco Galicia lideró las caídas porcentuales con una baja del 1,12%, cerrando en $1.285/$1.325. En tanto, Credicoop subió $10 en la compra y mantuvo sin cambios la venta.

Las únicas alzas en ambas puntas se dieron en Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe, que sumaron $5 por tramo y finalizaron en $1.310/$1.340.

Entidades bancarias redujeron o eliminaron las comisiones por transferencias internacionales en dólaresLa mayoría de los bancos operó con leves bajas.

Dólar MEP

El MEP interrumpió la suba del inicio de semana y cerró con bajas leves, en una jornada de predominio vendedor que presionó a la baja las cotizaciones financieras.

Dólar Blue

Tras dos jornadas consecutivas de alzas, el blue perdió fuerza y cayó $5 en el cierre, manteniendo el spread con el oficial por encima de los $20.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Cepo al dólar
Banco Central
Banco Macro
Banco Nación
Banco BICA
Banco Santa Fe
El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro