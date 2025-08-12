Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 12 de agosto

Este martes 12 de agosto, la rueda cambiaria cerró (a las 15hs) con mayoría de bajas en las entidades financieras. El dólar blue perdió $5 en ambas cotizaciones y finalizó en $1.330 para la venta y $1.310 para la compra, con una caída del 0,37% y un spread de $20.
En el segmento bursátil, el dólar MEPretrocedió $3,35 hasta los $1.322,33 para la venta y $1.321,62 para la compra, registrando una variación negativa del 0,25% y un spread mínimo de $0,71.
Así cerró el dólar
En el sistema bancario, Banco Nacióny Santander ajustaron $5 por tramo, cerrando en $1.290/$1.330. Banco Provincia también recortó $5 en cada punta, mientras que Macro bajó $10 en la compra y $11 en la venta.
Las cotizaciones financieras registraron retrocesos.
Banco Galicia lideró las caídas porcentuales con una baja del 1,12%, cerrando en $1.285/$1.325. En tanto, Credicoop subió $10 en la compra y mantuvo sin cambios la venta.
Las únicas alzas en ambas puntas se dieron en Banco Entre Ríos y Banco SantaFe, que sumaron $5 por tramo y finalizaron en $1.310/$1.340.
La mayoría de los bancos operó con leves bajas.
Dólar MEP
El MEP interrumpió la suba del inicio de semana y cerró con bajas leves, en una jornada de predominio vendedor que presionó a la baja las cotizaciones financieras.
Dólar Blue
Tras dos jornadas consecutivas de alzas, el blue perdió fuerza y cayó $5 en el cierre, manteniendo el spread con el oficial por encima de los $20.
