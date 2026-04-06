El dólar cerró este lunes 6 de abril de 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos. En tanto, el blue y el MEP se opusieron a la tendencia terminando con leves bajas.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 6 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue bajó y el MEP también se mantuvo en la tendencia alcista durante la jornada.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, con suba de 0% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.365 y $1.415, con baja de 0,35% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con avance de 0% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.360 y $1.420, con suba de 0% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.355 para la compra y $1.410 para la venta, con el spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.
Dólar MEP
El MEP cerró con una caída de 1,35%: $1.428,6 para la compra y $1.429,79 para la venta. El spread fue de $0,39.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,36% y terminó en $1.390 para la compra y $1.400 para la venta. El spread se ubicó en $10, con un descenso respecto de la referencia anterior.