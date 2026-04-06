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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 6 de abril

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue bajó y el MEP también se mantuvo en la tendencia alcista durante la jornada.

Leves bajas en el dólar blue y MEP a pesar de la estabilidad general.Leves bajas en el dólar blue y MEP a pesar de la estabilidad general.
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El dólar cerró este lunes 6 de abril de 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos. En tanto, el blue y el MEP se opusieron a la tendencia terminando con leves bajas.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, con suba de 0% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.365 y $1.415, con baja de 0,35% y spread de $50.

El dólar cerró con bajas: el blue retrocedió y el MEP también registró una caída al finalizar la jornada.Imagen ilustrativa.

En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con avance de 0% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.360 y $1.420, con suba de 0% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.355 para la compra y $1.410 para la venta, con el spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.

Dólar MEP

El MEP cerró con una caída de 1,35%: $1.428,6 para la compra y $1.429,79 para la venta. El spread fue de $0,39.

El dólar cerró con subas y bajas.Imagen ilustrativa.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,36% y terminó en $1.390 para la compra y $1.400 para la venta. El spread se ubicó en $10, con un descenso respecto de la referencia anterior.

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