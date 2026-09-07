El mercado cambiario argentino mostró estabilidad en el comienzo de la semana. El dólar oficial mostró escasa oscilación durante la jornada, mientras las pizarras bancarias mantuvieron los mismos valores de apertura.
Así cerró el dólar este lunes 7 de septiembre en los bancos argentinos
La plaza cambiaria inició la semana sin sobresaltos y con cotizaciones firmes en las principales entidades bancarias tras el cierre de operaciones de hoy.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa se mantuvo en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.
Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.479 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores se sostuvieron cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.526,10 y la venta que se ubicó en $1.526,55. El spread quedó en $0,45, con variaciones de $19,65 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue tuvo este lunes una jornada con una leve baja y cerró en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.