#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar este lunes 7 de septiembre en los bancos argentinos

La plaza cambiaria inició la semana sin sobresaltos y con cotizaciones firmes en las principales entidades bancarias tras el cierre de operaciones de hoy.

La plaza cambiaria inició la semana con escasas variaciones en los bancos, mientras las cotizaciones financieras y el blue operaron con leves movimientos.La plaza cambiaria inició la semana con escasas variaciones en los bancos, mientras las cotizaciones financieras y el blue operaron con leves movimientos.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El mercado cambiario argentino mostró estabilidad en el comienzo de la semana. El dólar oficial mostró escasa oscilación durante la jornada, mientras las pizarras bancarias mantuvieron los mismos valores de apertura.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa se mantuvo en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.

Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.479 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores se sostuvieron cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl mercado cambiario mostró una jornada tranquila en el inicio de la semana.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.526,10 y la venta que se ubicó en $1.526,55. El spread quedó en $0,45, con variaciones de $19,65 en cada punta frente a la referencia anterior.

El blue cerró a $1.540 y el MEP finalizó en $1.526,55 este lunes en el mercado cambiario.El blue cerró a $1.540 y el MEP finalizó en $1.526,55 este lunes en el mercado cambiario.

Dólar blue

El dólar blue tuvo este lunes una jornada con una leve baja y cerró en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro