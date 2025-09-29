En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 29 de septiembre en Argentina

La semana pasada cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, mientras que el Blue subió. En el Nación bajó a $1.350 para la venta y $1.300 para la compra, cifras en las que abre este lunes 29 de septiembre.
La semana comienza con expectativas tras nuevos cambios en el cepo y la estela de las retenciones, con avances en el préstamos de Estados Unidos.
La semana pasada cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, mientras que el Blue subió. En el Nación bajó a $1.350 para la venta y $1.300 para la compra, cifras en las que abre este lunes 29 de septiembre.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.420 y $ 1.440 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.431 y el Contado con Liquidación en $ 1.470.
