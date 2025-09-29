#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 29 de septiembre en Argentina

La semana comienza con expectativas tras nuevos cambios en el cepo y la estela de las retenciones, con avances en el préstamos de Estados Unidos.

Imagen ilustrativa.
 12:59
 / 
Por: 

La semana pasada cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, mientras que el Blue subió. En el Nación bajó a $1.350 para la venta y $1.300 para la compra, cifras en las que abre este lunes 29 de septiembre.

Minuto a minuto

Lunes 29.09

11:07 La cotización del dólar en cada banco

Lunes 29.09

09:55 A cuánto abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.420 y $ 1.440 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.431 y el Contado con Liquidación en $ 1.470.

Lunes 29.09

09:54 El dólar en cada banco al cierre del viernes

