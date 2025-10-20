#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 20 de octubre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves subas, el blue volvió a subir y el MEP acompañó con un incremento moderado durante la jornada de este lunes.

El dólar inició la semana con movimientos dispares entre los distintos tipos de cambio. En la plaza oficial, los bancos reflejaron ajustes leves o nulos, mientras que el dólar blue y el MEP mantuvieron la tendencia alcista de los últimos días.

Así cerró el dólar

En el Banco Nación, la divisa cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con una suba del 1,36% y un spread de $50. El Banco Provincia la ofreció en $1.495, tras un incremento de 0,34%.

En el Banco Galicia no hubo variación y la cotización se mantuvo en $1.430 y $1.490. El Santander Río también repitió valores, en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta.

El Banco Macro mantuvo su tipo de cambio en $1.425 y $1.510, con spread de $85. En el Banco Credicoop, los valores se sostuvieron en $1.415 y $1.465. Por su parte, el Banco Bica fue uno de los que más subió en la jornada, con una variación del 1,84%, hasta $1.433 y $1.492.

En el BBVA y el ICBC, el dólar se ubicó en torno a $1.445 para la compra y entre $1.500 y $1.505 para la venta, con alzas del 0,67%. En tanto, los bancos Santa Fe y Entre Ríos mostraron una leve baja del 0,33%, cerrando ambos en $1.440 y $1.510.

Dólar MEP

El dólar MEP registró un leve avance del 0,27% respecto del viernes y cerró a $1.543,50 para la compra y $1.544,41 para la venta. El spread se mantuvo en apenas $0,91, reflejando cierta estabilidad en la operatoria financiera pese a las tensiones externas.

Dólar blue

El dólar blue subió 1,35% y finalizó la jornada a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta. El incremento se dio en un contexto de mayor demanda informal, lo que llevó la brecha con el tipo de cambio oficial a superar los $10. El billete paralelo hiló así su cuarta jornada consecutiva en alza.

