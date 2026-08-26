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Así cerró el dólar este miércoles 26 de agosto en los bancos argentinos

La jornada cambiaria mostró estabilidad en el dólar blue, mientras el oficial y el MEP tuvieron leves subas, reflejando un mercado con pocas fluctuaciones.

Los bancos argentinos evidenciaron una leve alza en el dólar oficial, mientras el mercado paralelo y el MEP registraron movimientos casi imperceptibles. Foto: Archivo / REUTERS / Rick Wilking.Los bancos argentinos evidenciaron una leve alza en el dólar oficial, mientras el mercado paralelo y el MEP registraron movimientos casi imperceptibles. Foto: Archivo / REUTERS / Rick Wilking.
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El mercado cambiario argentino cerró con variaciones dispares: el dólar oficial subió ligeramente, mientras que el blue y el MEP mostraron movimientos menores.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa se incrementó levemente y cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.

Banco Bica tuvo una variación de 0,32%, cotizando en $1.484 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores decrecieron en 0,65% cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsel blue cerró en $1.555 y el MEP a $1.542,99, reflejando estabilidad.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó la jornada con suaves variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.542,25 y la venta que se ubicó en $1.542,99. El spread quedó en $0,74, con variaciones de $3,64 y $2,91 en cada punta frente a la referencia anterior.

El MEP cerró en $1.542,99, mostrando variaciones leves en el mercado argentino.El MEP cerró en $1.542,99, mostrando variaciones leves en el mercado argentino.

Dólar blue

El dólar blue tuvo este miércoles un leve movimiento a la baja y cerró en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.

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