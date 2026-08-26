El mercado cambiario argentino cerró con variaciones dispares: el dólar oficial subió ligeramente, mientras que el blue y el MEP mostraron movimientos menores.
Así cerró el dólar este miércoles 26 de agosto en los bancos argentinos
La jornada cambiaria mostró estabilidad en el dólar blue, mientras el oficial y el MEP tuvieron leves subas, reflejando un mercado con pocas fluctuaciones.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa se incrementó levemente y cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.
Banco Bica tuvo una variación de 0,32%, cotizando en $1.484 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores decrecieron en 0,65% cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó la jornada con suaves variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.542,25 y la venta que se ubicó en $1.542,99. El spread quedó en $0,74, con variaciones de $3,64 y $2,91 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue tuvo este miércoles un leve movimiento a la baja y cerró en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.