#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 29 de diciembre, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos predominó la estabilidad, el dólar blue subió y el MEP retrocedió durante la jornada del viernes.

Imagen ilustrativaImagen ilustrativa
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró el viernes con un comportamiento dispar. Mientras la mayoría de los bancos mantuvo sus valores sin cambios relevantes, el dólar blue avanzó con fuerza y el MEP mostró una baja moderada, en una jornada marcada por movimientos puntuales y spreads elevados en algunas entidades. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1425 para la compra, $1475 para la venta.

Lunes 29.12

11:17 Cambios en la cotización del dólar oficial y el blue

El dólar oficial sube y opera a $1480,00 para la venta

Con respecto al cierre del viernes el dólar oficial acumula una suba del 0,35%.

El dólar blue sube y opera $1.535,00 para la venta

Con respecto al cierre del viernes el dólar paralelo acumula una baja del 1,68%.

Seguinos en
Lunes 29.12

10:38 A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL

Dólar MEP: Compra: $ 1.489,11 Venta:$ 1.489,78

Dólar CCL: Compra: $ 1.530,49 Venta:$ 1.532,45

Seguinos en
Lunes 29.12

09:26 La cotización del dólar en cada banco

Seguinos en
Lunes 29.12

09:22 La cotización del dólar al cierre del viernes

Seguinos en
Seguinos en
#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro