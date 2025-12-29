En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 29 de diciembre, en Argentina

El dólar cerró el viernes con un comportamiento dispar. Mientras la mayoría de los bancos mantuvo sus valores sin cambios relevantes, el dólar blue avanzó con fuerza y el MEP mostró una baja moderada, en una jornada marcada por movimientos puntuales y spreads elevados en algunas entidades. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1425 para la compra, $1475 para la venta.
11:17 Cambios en la cotización del dólar oficial y el blue
El dólar oficial sube y opera a $1480,00 para la venta
Con respecto al cierre del viernes el dólar oficial acumula una suba del 0,35%.
El dólar blue sube y opera $1.535,00 para la venta
Con respecto al cierre del viernes el dólar paralelo acumula una baja del 1,68%.
10:38 A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
Dólar MEP: Compra: $ 1.489,11 Venta:$ 1.489,78
Dólar CCL: Compra: $ 1.530,49 Venta:$ 1.532,45
