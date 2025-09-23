En vivo: así cotiza el dólar hoy martes 23 de septiembre en Argentina

El lunes cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, situación similar a lo que ocurrió con el Blue. En el Nación bajó a $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, cifras en las que abre este martes 23 de septiembre.
El mercado espera por los efectos de los cambios en retenciones y la bilateral Milei - Trump en Estados Unidos.
Banco Nación informó que la cotización pasadas las 10.30 era: $1.350 para la compra; $1.400 para la venta.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.455 y $ 1.475 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.427 y el Contado con Liquidación en $ 1.440.
“La eliminación de un impuesto distorsivo como las llamadas ‘retenciones’ es el mejor camino para liberar el potencial productivo de la agroindustria argentina y que con ello se cree empleo, desarrollo y se produzca el ingreso genuino de divisas que necesita la economía”, expusieron.
Aclararon que “no obstante, abogamos para que ni bien la situación económica lo permita, se tienda a reducciones de DEX permanentes que ofrezcan un horizonte de previsibilidad a largo plazo”.
La nota lleva las formas de las Bolsas de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe.
