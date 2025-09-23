#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy martes 23 de septiembre en Argentina

El mercado espera por los efectos de los cambios en retenciones y la bilateral Milei - Trump en Estados Unidos.

El lunes cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, situación similar a lo que ocurrió con el Blue. En el Nación bajó a $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, cifras en las que abre este martes 23 de septiembre.

10:40 El oficial baja a $1.400

Banco Nación informó que la cotización pasadas las 10.30 era: $1.350 para la compra; $1.400 para la venta.

09:40 A cuánto abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.455 y $ 1.475 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.427 y el Contado con Liquidación en $ 1.440.

09:15 Las Bolsas reclaman largo plazo para liberar el potencial productivo del campo

“La eliminación de un impuesto distorsivo como las llamadas ‘retenciones’ es el mejor camino para liberar el potencial productivo de la agroindustria argentina y que con ello se cree empleo, desarrollo y se produzca el ingreso genuino de divisas que necesita la economía”, expusieron.

Aclararon que “no obstante, abogamos para que ni bien la situación económica lo permita, se tienda a reducciones de DEX permanentes que ofrezcan un horizonte de previsibilidad a largo plazo”.

La nota lleva las formas de las Bolsas de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe.

09:12 El valor del dólar en los bancos al cierre del lunes

