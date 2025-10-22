INDEC

La economía argentina frenó en agosto tres meses de caídas

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) subió 0,3% en el octavo mes del año, frenando una racha negativa que se extendía desde mayo. En la comparación interanual, el nivel general creció 2,4%, aunque se mantiene lejos de niveles previos.