El FMI respaldó el programa de Milei y Caputo tras el cimbronazo electoral

La vocera del FMI, Julie Kozack, publicó un mensaje en la red social X en el que subrayó el compromiso del organismo con el plan económico argentino, en medio de tensiones políticas y financieras.

La vocera del Fondo Monetario Internacional emitió declaraciones sobre el programa de la Argentina en medio del revés electoral del gobierno libertario.
 20:38
Por: 

En un fuerte gesto de respaldo tras la dura derrota electoral del oficialismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a ratificar su apoyo al programa económico de la argentina.

La vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró este martes que el staff está "estrechamente comprometido" con las autoridades argentinas, encabezados por el presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo.

International Monetary Fund spokesperson Julie Kozack speaks to reporters at the IMF's headquarters, ahead of the joint IMF-World Bank annual meetings in Marrakech, Morocco taking place on October 9-15, in Washington, U.S. September 28, 2023. REUTERS/Andrea ShalalLa directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack. Foto: REUTERS.

El mensaje, publicado en la red social X pasadas las 16:50 de este martes, llega en un momento de máxima tensión política y financiera, con el dólar al alza y los bonos en caída.

El respaldo del FMI es una señal clave para intentar calmar a los mercados, que reaccionaron con pánico al resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires.

Respaldo al ancla fiscal y al marco cambiario

Kozack fue explícita en su apoyo a los pilares del plan de Caputo, que anoche tuiteó que "nada va a cambiar" en lo económico.

asdEl mensaje de Kozack.

"Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral", completó la vocera del Fondo.

El respaldo del organismo se da mientras el Gobierno intenta reordenarse políticamente, con la creación de una "mesa política nacional" y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para contener la crisis.

