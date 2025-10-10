OpenAI y Sur Energy invertirán en un mega centro de inteligencia artificial en la Patagonia
El proyecto, denominado Stargate Argentina, busca transformar al país en el mayor polo de inteligencia artificial de América Latina. La obra, que aplicará al RIGI, combina innovación tecnológica, energía renovable y una fuerte impronta geopolítica.
Javier Milei y los directivos de OpenAI. Foto: Gentileza
La empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una alianza estratégica con Sur Energy, una firma de energía limpia fundada por empresarios argentinos en Estados Unidos. El objetivo es construir en la Patagonia un mega centro de datos de inteligencia artificial, con una inversión estimada de hasta 25.000 millones de dólares.
El proyecto fue definido como la mayor infraestructura tecnológica en la historia argentina. Su meta es posicionar al país como el principal hub de IA en la región, capaz de generar y exportar potencia computacional.
“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI, durante la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei en Olivos.
Una apuesta tecnológica y geopolítica
Según fuentes oficiales, la elección de Argentina no solo responde a factores técnicos, sino también a la afinidad política y estratégica con Estados Unidos. Desde OpenAI sostienen que el país ofrece un marco regulatorio favorable, estabilidad institucional y una visión alineada con el desarrollo de tecnologías globales.
“Ahora es el momento de instalar centros de datos de IA en América Latina. Ser pionero es una ventaja. El potencial es enorme”, aseguró un alto ejecutivo de la compañía.
1?? Sam Altman, CEO de OpenAI, junto al presidente Javier Milei.
La primera etapa del data center comenzará a desarrollarse en 2026 y se estima que estará finalizada un año después. El financiamiento estará a cargo de Sur Energy junto a un socio internacional proveedor de infraestructura en la nube, y varias energéticas locales, entre ellas Central Puerto y Genneia.
OpenAI, por su parte, actuará como offtaker, es decir, comprador de toda la potencia computacional generada. Aunque no invertirá directamente en la construcción, su compromiso de adquisición garantiza la viabilidad del proyecto.
El emprendimiento se inscribirá en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un primer tramo que rondará entre USD 7.000 y 10.000 millones. Se analizan actualmente cinco locaciones patagónicas, cuyos nombres se mantienen en reserva.
El legado de Mat Travizano
El anuncio estuvo marcado por la emoción. Durante el encuentro en Olivos participaron Chris Lehane, director global de Asuntos Públicos de OpenAI, y Emiliano Kargieman, cofundador de Sur Energy y fundador de Satellogic.
Kargieman recordó a Mat Travizano, físico y emprendedor argentino fallecido en un accidente en California hace un mes. “Mat debería estar acá, anunciando este mega proyecto. Vamos a seguir con su idea y su legado”, dijo.
“El proyecto Stargate Argentina combina nuestro potencial en energías renovables con el desarrollo de infraestructura crítica de IA. Nos convierte en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial”, agregó Kargieman.
Desde Presidencia destacaron que “la alianza con OpenAI refleja el interés de grandes tecnológicas en invertir en innovación sustentable y consolidar a la Argentina como un hub regional de desarrollo e inteligencia artificial”.
Sur Energy, el socio argentino de la iniciativa, es una spin off de Sur Ventures, el fondo de inversión fundado por Travizano y en el que participa Stan Chudnovsky, ex ejecutivo de Meta. La compañía promueve proyectos que integran energía renovable y tecnología de punta para el desarrollo sostenible.
El futuro data center tendrá una potencia de 500 megavatios y será el más grande de América Latina.
El nodo patagónico tendrá una potencia final de 500 megavatios, el equivalente a más de tres veces la demanda actual de toda América Latina en infraestructura de datos. Será el mayor data center de la región y uno de los más avanzados del mundo.
La construcción del edificio y sus sistemas requerirá USD 7.000 millones, mientras que el resto del monto se destinará a la adquisición de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, las que dan vida al sistema de IA.
