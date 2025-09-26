Datos de la primera mitad del año

La pobreza sigue abarcando al 35,8% de los habitantes del Gran Santa Fe

Pese a la mejora estadística, el índice de la capital de la provincia y sus ciudades de alrededor sigue entre los más altos del país. En tanto, la línea de indigencia alcanzó al 6,3% de la población que habita el aglomerado. En Rosario, las cifras fueron del 28,1% y el 6,2%, respectivamente.