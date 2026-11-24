Los bonos soberanos y las acciones argentinas registraron mejoras este lunes en Wall Street, en una jornada de recuperación de los mercados internacionales. El riesgo país bajó un 4% y cerró en 1.027 puntos básicos, todavía por encima de la barrera de las 1.000 unidades.
El riesgo país cayó a 1.027 puntos y las acciones subieron hasta 5,4% en Wall Street
El indicador retrocedió 43 unidades este lunes, aunque acumula un alza del 29% en noviembre. El mercado local permaneció cerrado por el feriado del Día de la Soberanía.
El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió 43 puntos respecto de los 1.070 del viernes. La mejora de los títulos públicos argentinos acompañó un contexto favorable para la deuda emergente, cuyo fondo cotizado en bolsa (ETF) avanzó un 0,8% durante la rueda.
Una baja después de las subas de noviembre
Pese al descenso diario, el riesgo país acumula un incremento del 29% en noviembre. Durante el mes había alcanzado su mayor nivel desde las elecciones de 2025, en un escenario de tensión para los activos argentinos.
Al cierre de 2025, el indicador se ubicaba en 571 puntos básicos. Frente a ese registro, los 1.027 puntos de este lunes representan una diferencia de 456 unidades y un aumento aproximado del 79,9%.
Los bancos encabezaron las ganancias
Entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, Grupo Financiero Galicia y BBVA encabezaron las mejoras, con avances de hasta el 5,4%. También se destacaron Globant, con un 5,3%; Central Puerto, con un 5,2%; y Mercado Libre, con un 5%.
En Argentina no hubo operaciones por el feriado del Día de la Soberanía. La actividad bursátil y cambiaria local se retomará este martes, cuando volverán a negociarse las acciones del Merval y las cotizaciones del dólar en esos mercados.