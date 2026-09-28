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El riesgo país superó los 640 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto del año

La consultora de Fernando Marull identificó cuatro factores detrás del incremento del índice, donde las razones locales explican la mayor parte de la suba.

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El riesgo país, que está experimentando una clara suba desde hace más de un mes, es un indicador elaborado por JP Morgan que mide la percepción de riesgo de los inversores e implica, básicamente, la diferencia entre el rendimiento que pagan los bonos de un país y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados como una de las inversiones más seguras del mundo.

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Cuanto mayor es el valor de referencia, mayor es también la percepción de riesgo sobre un país y, en consecuencia, más elevado es el costo de financiamiento.

FILE PHOTO: The Wall street sign hangs outside the New York Stock Exchange (NYSE) building on Tuesday following Monday’s broad sell off in New York City, U.S., March 11, 2025. REUTERS/Shannon Stapleton/File PhotoImagen ilustrativa. REUTERS/Shannon Stapleton

Desde julio, el indicador dejó atrás el piso de 402 puntos —mejor registro de la gestión de Milei—y, tras meses de oscilaciones, trepó este lunes hasta superar los 640 puntos básicos, el nivel más alto en lo que va del año.

Los cuatro factores de la suba

En este escenario, accedió a un informe de Fernando Marull y Asociados que identifica cuatro factores que explican la suba registrada durante los últimos meses.

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El primero fue un deterioro del escenario local durante agosto, asociado a señales de menor actividad económica y al resultado de distintas encuestas, que redujeron la probabilidad implícita que asignaba el mercado a una continuidad política del oficialismo. A esto se sumó, ya en septiembre, un escenario internacional menos favorable, marcado por tasas de interés más altas en Estados Unidos y un mayor pesimismo global.

El tercer punto fue el frente financiero de 2027. El informe advierte sobre una menor acumulación de reservas por parte del Banco Central y estima que podrían faltarle US$ 10.000 millones para completar el programa financiero del próximo año, un punto que volvió a poner en el centro de la discusión la capacidad de acceso al financiamiento.

dolarImagen ilustrativa.

Por último, aparece el aumento del riesgo político y electoral durante la última semana, vinculado al escenario de cara a las próximas elecciones y al posicionamiento de Axel Kicillof como principal candidato opositor.

Según el análisis, de la suba reciente del riesgo país, alrededor de 30 puntos básicos respondieron al contexto global, mientras que más de 120 puntos estuvieron asociados a factores locales.

Perspectivas para los próximos meses

De cara a los próximos meses, el informe advierte que el piso del riesgo país “va en ascenso” y que, a medida que se acerca 2027, el calendario electoral comenzará a pesar cada vez más sobre las expectativas del mercado.

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