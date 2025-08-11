Subas y bajas en los precios del combustible en la ciudad de Santa Fe

Este lunes las pizarras de las estaciones de servicio de la ciudad de Santa Fe presentaron nuevas modificaciones en sus valores del combustible.
El lunes amaneció con nuevas modificaciones en las pizarras, siendo la quinta en poco más de un mes.
Se trata de aumentos y descensos en nafta y gasoil, luego de un incremento registrado el pasado viernes 9 de agosto.
El cambio de este 11 de agosto, en el comienzo de la semana, es la quinta modificación de los costos en poco más de un mes, contemplando que en este caso se refleja también una baja en el diésel.
De momento, a primera hora de la mañana, sólo los surtidores de YPF presentan cambios en sus precios este lunes.
Desde el gobierno nacional, mediante el Decreto 522/2025 publicado el 31 de julio en Boletín Oficial, se postergó parcialmente los aumentos del impuesto al crudo. Estos gravámenes se aplicarán de manera parcial durante agosto y en su totalidad a partir de septiembre.
El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, modifica el cronograma de aumentos previsto en el Decreto 466/2024 y sus sucesivas prórrogas, que ya habían diferido la aplicación de los incrementos correspondientes a los trimestres finales de 2023 y todo 2024.
El texto oficial detalla que, entre el 1° y el 31 de agosto de 2025, los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se incrementarán solo en los montos fijados en una tabla anexa. Por ejemplo, para la nafta sin plomo y nafta virgen, el aumento será de $6,954 (en julio había aumentado a $6,620) por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,426 (antes en $0,405) en el impuesto al dióxido de carbono.
