Según INDEC

En julio, viajaron más del doble de argentinos al exterior que los turistas que arribaron al país

En el séptimo mes del 2025, la balanza turística volvió a ser deficitaria. Las salidas durante el receso de invierno superaron en 854 mil a los arribos de no residentes. En el plano económico, provocó un déficit que alcanzó los 356 millones de dólares.