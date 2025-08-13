#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En vivo: así cotiza el dólar este miércoles 13 de agosto en los bancos de Argentina

Las caídas se reflejaron en la mayoría de los bancos y en el Blue con $5.

Imagen ilustrativa.
 12:18
 / 
Por: 

El martes cerró con una caída en el valor del dólar oficial dependiendo del banco y de $5 en el Blue. En el Nación se sostuvo en $1.330 para la venta y $1.290 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 13 de agosto.

Miércoles 13.08

09:22 El Indec dará a conocer este miércoles la inflación de julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles 13 de agosto el IPC correspondiente a julio, y las estimaciones privadas indican que la inflación se ubicará cerca del 2 %, superando el 1,6 % del mes anterior

El relevamiento de expectativas del Banco Central (REM) proyecta un índice intermensual para julio del 1,8 %, aunque algunas consultoras, tras conocer el 2,5 % de inflación registrada en la Ciudad de Buenos Aires, revisaron esas cifras y estiman que la inflación podría oscilar entre el 1,9 % y el 2,2 %

Miércoles 13.08

09:16 La cotización del dólar al cierre del martes

Dólar blue
Boletín Oficial

