Llegar a la universidad y permanecer

Los desafíos que aparecen en el ingreso

Organizar los tiempos, aprender nuevas formas de estudiar, manejar plataformas, ganar autonomía y afrontar los miedos son parte del proceso de adaptación. La UNL cuenta cómo acompaña a los estudiantes en ese tránsito de la escuela secundaria al nivel superior.