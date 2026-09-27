Psicóloga Romina Halbwirth

Elegir una carrera en tiempos de IA: “La información sola no alcanza para decidir”

La especialista en orientación vocacional propone mirar la elección más allá del nombre de una profesión. Advierte sobre el exceso de información disponible y destaca la importancia de conocer intereses, habilidades, miedos y expectativas para construir un proyecto de vida.