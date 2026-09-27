Estudio académico

Universidad: por qué el 1er año es una etapa crucial para los estudiantes

4 de cada 10 inscriptos interrumpen sus estudios durante el primer en la UNL, dato similar a los nacionales. Una investigación longitudinal detectó tres momentos claves. Virginia Trevignani propone hablar de "interrupción" en lugar de abandono porque algunos estudiantes reingresan, cambian de carrera o retoman sus estudios después de una pausa.