Amsafe adhiere al paro nacional docente de la Ctera del 14 de octubre
Este miércoles, además, habrá movilizaciones y actividades en distintos lugares de la provincia como parte del plan de lucha. En Santa Fe, a las 18, la convocatoria es en la esquina de bulevar y Rivadavia.
En un comunicado, el gremio anunció las próximas medidas, entre ellas, un paro. Crédito: Luis Cetraro
La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) confirmó su adhesión al paro nacional docente convocado por Ctera para el martes 14 de octubre, en reclamo de financiamiento educativo, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y mejoras salariales. En la antesala de esa medida, este martes 8 se realizará una jornada provincial y nacional de protesta, con clases públicas, radios abiertas y actos en Santa Fe, Rosario y Reconquista.
"El plan de lucha que llevamos adelante tiene dos momentos: este 8 de octubre, con una jornada de protesta nacional y provincial, y el 14 de octubre, con un paro nacional y movilización a Buenos Aires", explicó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial.
El dirigente remarcó que el reclamo se centra en la falta de recursos y el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo. "Esa ley establece que debe destinarse el 6% del Producto Bruto Interno a la educación, pero hoy sólo se está asignando el 0,78%. Necesitamos más recursos: para mejorar salarios, infraestructura escolar y condiciones de trabajo, y para garantizar formación gratuita y en servicio para los docentes", señaló.
Alonso también apuntó contra la política salarial de la provincia. "Vemos con preocupación que el gobierno de Santa Fe cerró la paritaria por decreto, sin discusión ni negociación colectiva. Desde diciembre de 2023, los docentes santafesinos perdimos más del 30% del poder adquisitivo y pasamos de ser la 4º provincia con mejor salario docente a la 14º. Es evidente que hubo una decisión de ajustar en el salario de las trabajadoras y los trabajadores", cuestionó.
"Vemos con preocupación que el gobierno de Santa Fe cerró la paritaria por decreto", dijo Rodrigo Alonso. Crédito: El Litoral
Este miércoles, protesta
Sobre la jornada de este martes, el dirigente detalló que habrá acciones en todos los departamentos y tres actos regionales. "En Reconquista, a las 18.30; en Santa Fe, a las 18 con una volanteada y banderazo en la esquina de bulevar y Rivadavia; y en Rosario, desde las 9 de la mañana. Vamos a tener clases públicas, caravanas, radios abiertas, firmas de petitorios y conferencias de prensa, para visibilizar el malestar docente y exigir mejores condiciones laborales y previsionales", explicó.
Finalmente, Alonso estimó que la movilización del 14 será masiva: "Esperamos la participación de miles de docentes de todo el país. Vamos a exigir que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales pongan la mirada en una mejor educación. Y eso sólo será posible si hay recursos para las escuelas públicas y para los trabajadores de la educación".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.