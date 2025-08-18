Abrieron la inscripción a las becas Progresar para el nivel superior

Este lunes 18 de agosto se abrió la inscripción para la nueva convocatoria de la línea Superior de las Becas Progresar, que cerrará el 5 de septiembre. Se trata de un apoyo económico mensual que otorga el Ministerio de Capital Humano y distribuye la Anses, destinado a estudiantes que cursen carreras universitarias o terciarias. En paralelo, también se habilitó la inscripción a Progresar Enfermería.
Además, sigue abierta la línea Progresar Obligatorio, dirigida a jóvenes de entre 16 y 24 años que estén finalizando la escuela secundaria. Esta convocatoria comenzó el 4 de agosto y se extenderá hasta el 1° de septiembre.
El programa Progresar tiene como fin garantizar la continuidad educativa de miles de jóvenes en todo el país, ofreciendo una ayuda mensual para terminar la secundaria, avanzar en carreras superiores o capacitarse en oficios con alta demanda laboral. Quienes se inscriban en esta segunda convocatoria recibirán el beneficio durante seis meses, mientras que los anotados en la primera perciben las 12 cuotas anuales.
Para el Progresar Superior el estipendio mensual es de $ 28.000 el primer año de cursada, y de $ 35.000 a partir del segundo.
Requisitos e inscripción on line
Los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI; acreditar ingresos familiares inferiores a tres salarios mínimos; y certificar la asistencia regular en la institución educativa, entre otras. Para estudiantes ingresantes, la edad es entre 17 y 24 años; para estudiantes avanzados, hasta 30 años. No hay límite de edad para estudiantes de enfermería.
La inscripción se realiza de manera online y gratuita a través de la plataforma del Programa Progresar, con usuario validado en Mi Argentina. Allí, los interesados deben seleccionar la línea correspondiente, completar un formulario con datos personales y académicos y esperar la publicación de resultados. El pago de las becas se efectúa por transferencia directa a una cuenta bancaria o virtual a nombre del beneficiario.
