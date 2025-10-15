Convocan a participar del 1er Congreso "Construyendo la escuela que necesitamos"

El sábado 18 de octubre se realizará en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe (Lavaise 610) el Primer Congreso Educativo "Construyendo la Escuela que Necesitamos", un espacio para debatir, reflexionar y enriquecer la práctica docente en todas las modalidades y niveles. El mismo fue declarado "de interés" por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
"El Congreso se propone plantear los desafíos éticos y sociales que deben ser abordados con urgencia por el sistema educativo provincial, pero también busca revalorizar la labor docente en un contexto en el que la exigencia y el desprestigio social desalientan a quienes ponen el cuerpo en las aulas: los y las docentes son profesionales de la educación, su experiencia y los proyectos se constituyen como herramientas y estrategias pedagógicas valiosas para el proceso de enseñanza-aprendizaje", dicen los organizadores de Mesa Docente, que se presenta como una agrupación independiente y no cuenta con el sustento económico de ningún espacio político ni privado.
La actividad comenzará a las 8.30 horas con la acreditación. A las 9 será la bienvenida oficial, a cargo de la Mesa Docente, y a partir de las 9.15 iniciarán los paneles del primer bloque, titulado "La escuela que habitamos: el modelo educativo y sus desafíos actuales". El segundo bloque, "Escuela para armar: construyendo la escuela que necesitamos", comenzará a las 12.
Talleres
Pasado el mediodía se iniciarán los talleres simultáneos, con siete propuestas temáticas para abordar distintos aspectos de la realidad escolar: La IA en la educación: desafíos y oportunidades para un futuro inclusivo; Repensar nuestra tarea: normativas, formación y práctica; Sorteando los desafíos de la alfabetización: lectoescritura y oralidad; ESI para armar: recorridos, experiencias y desafíos en el contexto actual; Salud mental y consumos problemáticos en clave crítica: desafíos para la educación; Perspectivas en educación inclusiva; y Jugadas maestras: recrear la escuela desde la lúdica.
Todos estarán a cargo de profesionales y especialistas en su área. Para mayor información, dirigirse a: https://mesadocente.my.canva.site/congreso
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.