Día del Veterinario: capacitaciones que enriquecen a los futuros profesionales
En Reconquista, la UCSF realizó una jornada sobre Odorología Forense, una disciplina que crece constantemente dentro del ámbito judicial y criminalístico argentino.
La actividad se llevó adelante en el marco del Día del Veterinario. Foto: Gentileza UCSF
12:27
Cada 6 de agosto se celebra el Día del Veterinario, y esta fecha se transforma en una oportunidad para valorar la labor, la perseverancia y el esfuerzo de los futuros profesionales que se forman en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).
En esta ocasión, se destaca una importante capacitación que se llevó a cabo este 25 y 26 de julio en Reconquista. La misma trató sobre Odorología Forense, una disciplina que crece constantemente dentro del ámbito judicial y criminalístico argentino.
La actividad fue organizada por el Seminario Canino K9 en conjunto con la FCA y en el marco de los 25 de la apertura de la Sede Reconquista de la UCSF, otorgando una certificación oficial firmada por su equipo directivo, el disertante y los organizadores.
El médico veterinario Mario Rosillo, perito especializado en odorología forense y pionero de esta técnica en el país, estuvo a cargo de la capacitación, en la que compartió tanto aspectos teóricos como demostraciones prácticas. A lo largo de su carrera, Rosillo ha protagonizado más de trescientas intervenciones judiciales exitosas junto a sus canes.
La actividad se llevó adelante en el marco del Día del Veterinario. Foto: Gentileza UCSF
Odorología forense
Durante la primera jornada, se abordaron en profundidad los fundamentos científicos de la disciplina. Se explicó cómo funcionan las moléculas odoríferas, su interacción con el ambiente y su permanencia en el mismo (hasta un máximo de 72 horas, según la sensibilidad del cromatógrafo de olores). Además, se desarrollaron aspectos de la anatomofisiología olfatoria del perro, y se detallaron las técnicas de adiestramiento canino para discriminar olores específicos.
Por otra parte, se mencionaron distintos tipos de perros entrenados según su función: detección de estupefacientes, búsqueda de alimentos perecederos en aeropuertos, búsqueda y localización de personas vivas o RH (restos humanos) y rastreo de individuos en investigaciones penales o en casos de personas extraviadas.
La tarde del primer día culminó con una demostración práctica protagonizada por Loba, una hembra de Pastor Belga Malinois perteneciente al grupo K9. La perra logró localizar a un participante escondido, guiada únicamente por el olor dejado en un pañuelo. Esta demostración de Búsqueda en Grandes Áreas con venteo evidenció el delicado entrenamiento y la precisión quirúrgica con la que estos canes trabajan junto a sus adiestradores.
La actividad se llevó adelante en el marco del Día del Veterinario. Foto: Gentileza UCSF
En la mañana de la segunda jornada, se revisaron distintas técnicas de adiestramiento para perros forenses. Rosillo compartió detalles de casos reales en los que sus perros fueron claves para encontrar evidencia, víctimas o victimarios. Por la tarde, se realizó una segunda demostración práctica, esta vez con Feo, otro Pastor Belga Malinois, quien trabajó sin correa, localizando con éxito a un participante "desaparecido" y luego, dentro del auditorio, demostró la práctica puntual de odorología forense.
"Corbata" y las investigaciones judiciales
La capacitación también estuvo cargada de momentos emotivos. Rosillo compartió un fragmento de su libro, dedicado a su fiel compañero Corbata, un perro mestizo sin pedigrí ni rasgos llamativos, pero con un olfato que cambió el rumbo de más de 300 investigaciones judiciales en Argentina.
"Sus señas particulares y su aspecto no impactan especialmente. No pertenece a ninguna raza reconocida. Pero Corbata supo ganarse el respeto en el mundo de las investigaciones judiciales gracias a su entrenado olfato", expresó el médico veterinario, reforzando la idea de que no es necesario un linaje de élite para ser un perro excepcional, sino entrenamiento, vínculo y propósito.
Luana Rufanach, estudiante de 5to año de la carrera en la sede San Jerónimo de la UCSF, habló sobre las resonancias que le dejó esta capacitación: "Como estudiante de Veterinaria, participar de esta actividad me dejó una profunda admiración por el trabajo que realizan los adiestradores y por la nobleza de nuestros compañeros caninos. A veces, encontrar a una persona en un caso penal, en un campo abierto o bajo los escombros depende del trabajo silencioso y certero de un perro entrenado. Les debemos mucho".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.