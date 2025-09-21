La Escuela Granja de la UNL ganó las Olimpíadas Agrotécnicas en Rafaela

La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGG) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) alcanzó el primer puesto en la 24° edición de las Olimpíadas Agrotécnicas, que se realizaron en el marco de la 118° Exposición Rural de Rafaela y la Región. El certamen tuvo lugar el miércoles 17 de septiembre y fue organizado por la escuela agrotécnica "Idesa" de Ataliva, junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y la Sociedad Rural de Rafaela.
El podio lo completaron la Escuela "Monseñor Zazpe" de Emilia (segundo puesto) y Mariano Moreno de Landeta (tercer puesto). En total participaron nueve escuelas de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, con 18 equipos en competencia.
La escuela preuniversitaria de la UNL mantiene una trayectoria de participación ininterrumpida desde 2003 de participación en la olimpiada y volvió a destacarse este año al ubicar a sus dos equipos en el primer y sexto lugar.
Doce estudiantes representaron a la institución, dos por cada año de la carrera de Técnico en Producción Agropecuaria. Bajo la coordinación del docente Ing. Agr. Esteban Ruffino, se prepararon con la bibliografía recomendada y distribuyeron los temas de acuerdo a las materias que cursan: producción de hortalizas, vivero, maquinaria agrícola, producción de leche, industrialización, forrajes y cereales, entre otros.
El sistema de evaluación incluyó ocho rondas de preguntas de múltiple opción, con puntajes positivos y negativos según la respuesta.
"Los estudiantes se ofrecieron a participar y lo hicieron con responsabilidad y compromiso, dedicando muchas horas de estudio. Estamos muy orgullosos de ellos, y de los profesores que tenemos, porque la base que brinda la escuela es muy sólida", expresó el director de la EAGG, Ing. Agr. Rodrigo Benítez.
Los chicos recibiendo su premio. Foto: Gentileza Soc. Rural Rafaela
Más que un premio
Benítez destacó a El Litoral que el logro excede al reconocimiento académico: "Haber ganado es re importante, pero lo más valioso es el compromiso de los chicos, el acompañamiento docente, la responsabilidad y el compañerismo. El premio es anecdótico; lo central es el esfuerzo y la dedicación que pusieron".
En ese sentido, subrayó el rol de la escuela en un contexto económico complejo. "La olimpiada pone en valor todo el trabajo diario del docente y del estudiante. Es una caricia al alma, sobre todo cuando nuestra universidad está atravesando un momento difícil. A pesar de que muchos no llegan a fin de mes, nadie baja los brazos. Esa es la alegría más grande".
Una comunidad educativa amplia
La Escuela Granja cuenta hoy con 300 estudiantes: 170 varones y 130 mujeres. Alrededor de 200 pertenecen a familias de Esperanza y otros 100 son residentes de localidades de los departamentos Las Colonias, Castellanos, La Capital, San Javier, Garay, San Justo, San Martín y San Jerónimo.
Además, cerca de 40 alumnas viajan a diario desde ciudades como Santo Tomé, Santa Fe, Recreo, Montevera, Ángel Gallardo, Manucho, Nelson y Llambí Cambell. "Hay un enorme sacrificio, sobre todo de las mujeres que viajan todos los días para formarse", destacó Benítez.
Con este nuevo reconocimiento en Rafaela, la EAGG reafirma su tradición de excelencia y compromiso con la educación pública agrotécnica, formando jóvenes profesionales que proyectan su futuro en toda la región.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.