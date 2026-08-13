Informe nacional

Santa Fe: 96% de alumnos llega a 6° de primaria, pero solo la mitad con aprendizajes esperados

Santa Fe muestra dos caras en primaria: la enorme mayoría de los chicos logra transitar el nivel sin repetir ni abandonar, pero solo uno de cada dos alcanza los aprendizajes esperados en Lengua y Matemática. Se ubica dentro del promedio nacional.