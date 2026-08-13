Santa Fe supera el promedio nacional en trayectoria escolar, aunque queda lejos de los mejores resultados en cuanto a los aprendizajes. El nuevo Índice de Resultados Escolares muestra que 94 de cada 100 chicos del país llegan a sexto grado sin repetir ni abandonar, pero solo 50 lo hacen en tiempo y forma. En la provincia, el IRE también es del 50%.
Santa Fe: 96% de alumnos llega a 6° de primaria, pero solo la mitad con aprendizajes esperados
Santa Fe muestra dos caras en primaria: la enorme mayoría de los chicos logra transitar el nivel sin repetir ni abandonar, pero solo uno de cada dos alcanza los aprendizajes esperados en Lengua y Matemática. Se ubica dentro del promedio nacional.
La trayectoria escolar de los estudiantes santafesinos muestra un dato positivo: 96 de cada 100 alumnos que ingresan a 1er. grado llegan a 6to. en el tiempo teórico previsto, esto es, sin repetir ni abandonar. El porcentaje se ubica por encima del promedio nacional, que alcanza al 94%.
Sin embargo, cuando a esa trayectoria se le incorpora el aprendizaje, el panorama cambia. En Santa Fe, “solo la mitad de los estudiantes llega a 6to grado en tiempo y forma”, es decir, con los conocimientos considerados "satisfactorios" o "avanzados" en Lengua y Matemática.
El dato surge del nuevo Índice de Resultados Escolares (IRE) de primaria 2025, elaborado por Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, de Argentinos por la Educación. El indicador combina dos dimensiones: por un lado, la trayectoria escolar -llegar a 6to grado en el tiempo esperado- y, por otro, los resultados de aprendizaje obtenidos en las pruebas Aprender.
El informe analiza el número de estudiantes que comenzó primer grado en 2020 y llegó a sexto en 2025.
Cabe destacar que para Santa Fe, llegar a 6to grado no es el final de la escuela primaria que consta de 7 años. No obstante, hay 12 jurisdicciones que sí finalizan el nivel primario en sexto grado. Son Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, San Juan, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán.
Por otro lado, aquellas jurisdicciones que -en su momento- se inclinaron por una estructura de 7 años de estudio para el nivel primario son Santa Fe, Chaco, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una trayectoria que mejora
A nivel nacional, “94 de cada 100 alumnos que comenzaron 1er grado en 2020 llegaron a 6to en 2025 sin haber repetido ni abandonado”. El porcentaje se mantiene estable respecto de la cohorte anterior y muestra una mejora significativa si se lo compara con una década atrás: entre quienes iniciaron la primaria en 2011, eran 88 de cada 100 los que alcanzaban 6to grado en el tiempo esperado.
La provincia de Santa Fe (con 96%) se encuentra entre las jurisdicciones con mejores niveles de regularidad de las trayectorias. En Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy, prácticamente todos los alumnos -el 100% o cerca- llegan a 6to grado en el tiempo esperado. En el extremo opuesto, Corrientes, Misiones y Entre Ríos registran porcentajes inferiores al 90%.
El dato muestra una tendencia sostenida: en la última década aumentó la proporción de chicos que permanecen en la escuela y avanzan sin repetir. Pero esa mejora no necesariamente se traduce en aprendizajes.
El desafío: cuánto aprendieron
El IRE busca justamente poner en relación ambas dimensiones. No alcanza con llegar a 6to grado en el tiempo previsto: para considerar que un estudiante llegó "en tiempo y forma", también debe alcanzar desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática.
A nivel nacional, “solo el 50% de los estudiantes que ingresaron a primer grado en 2020 llegó a 6to en tiempo y forma”. Es decir que, de cada 100 chicos que comenzaron la primaria, 94 llegaron al último grado en la trayectoria esperada, pero solamente 50 lo hicieron además con los aprendizajes esperados en las dos áreas evaluadas.
En Santa Fe, el IRE también se ubica en 50%. Esto significa que al incorporar los aprendizajes a la trayectoria escolar, el resultado se equipara con el promedio del país.
El informe advierte que el IRE presenta una fuerte correlación con el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes. Las jurisdicciones con los valores más altos son la Ciudad de Buenos Aires (67%), Córdoba (61%) y La Pampa (54%). Mientras que los resultados más bajos corresponden a Chaco (33%), Santiago del Estero (38%) y Misiones (39%).
Matemática, el principal obstáculo
La principal dificultad aparece en Matemática. Entre los estudiantes que llegaron a 6to grado en el tiempo esperado, solo el 58% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Matemática. En Lengua, en cambio, el porcentaje asciende al 79%.
La diferencia entre ambas áreas es uno de los principales datos que deja el informe y marca un desafío para las políticas educativas: mejorar la permanencia y la continuidad de las trayectorias debe ir acompañado de una mejora sustantiva de los aprendizajes, especialmente en Matemática.
El informe también advierte que el IRE mantiene una fuerte relación con el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes y que existen marcadas diferencias entre las jurisdicciones.
De retrocesos y mejoras
La evolución del IRE santafesino -en la cohorte 2020-2025- también muestra una recuperación respecto de la cohorte anterior: mejoró 6 puntos porcentuales. De todos modos, el mejor resultado de la provincia en toda la serie se había registrado en la cohorte 2013-2018, cuando el IRE alcanzó el 56%.
A nivel nacional, el indicador pasó del 46% en la cohorte 2011-2016 al 49% en 2013-2018 y al 50% en 2016-2021. Luego cayó al 45% en la cohorte 2018-2023, en buena medida como consecuencia del impacto de la pandemia sobre los aprendizajes, y volvió al 50% en 2020-2025.
El informe señala que todas las provincias analizadas mejoraron respecto de la cohorte anterior. Los mayores incrementos se produjeron en San Juan, Catamarca y La Rioja, con 10 puntos porcentuales cada una.
El aprendizaje, la deuda que queda
Para Irene Kit, especialista en educación y coautora del informe, los datos muestran una evolución positiva en las trayectorias y una recuperación de los aprendizajes después de la caída registrada durante la pandemia.
La especialista destaca que el país pasó de 88 a 94 de cada 100 estudiantes que llegan a sexto grado habiendo cursado con regularidad. Al mismo tiempo, sostiene que esa mayor inclusión no se tradujo en un deterioro permanente de los aprendizajes, que lograron recuperar los niveles previos a la pandemia.
Pero advierte que Argentina todavía está "muy lejos del techo" de lo que los estudiantes deberían alcanzar al terminar la primaria.
En la misma línea, Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina, plantea que el desafío ahora es consolidar la mejora y fortalecer los aprendizajes fundacionales, con políticas que acompañen a las escuelas y a los docentes.
Marina Bertone, docente de nivel primario, pone el foco específicamente en Matemática. Mientras observa avances en Lengua asociados a las políticas de alfabetización y comprensión lectora, considera necesario pensar estrategias similares para la enseñanza de la Matemática.
A su vez, Pablo Mainer, fundador de Hablemos de Bullying, resaltó que "la sola presencia en la escuela no alcanza si no integramos el desarrollo didáctico, el bienestar vincular y los recursos materiales necesarios. Esta brecha tiene una dimensión aún más cruda al analizar las marcadas asimetrías provinciales: el lugar donde se vive sigue definiendo las oportunidades de aprendizaje de un estudiante”.