Distinción internacional en Ica, Perú al coordinador del CAU Santa Fe -Universidad Siglo 21 y al Sr. Luis Vega - VGM

Se desarrolló en las cómodas y modernas instalaciones de la Universidad Siglo 21, Centro de Aprendizaje Universitario (CAU) Santa Fe, la “Jornada de Integridad Continental e Integración de los Países Hermanos”, a cargo del Magíster Juan Carlos Romaní Chacón, quien —por gestión e invitación del presidente de la Agrupación 2 de Abril, Veteranos de Guerra de Santa Fe, José Luis Vega (VGM)— viajó especialmente desde Perú para disertar en el marco del 248° aniversario del natalicio del General Don José de San Martín.
La conferencia magistral brindada por Juan Carlos Romaní Chacón se destacó por su brillante exposición, con un enfoque ilustrativo y riguroso, aportando datos actuales sobre una realidad histórica compartida por nuestros pueblos.
Estuvieron presentes autoridades, legisladores provinciales, concejales de la ciudad de Santa Fe, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, integrantes de la Asociación Sanmartiniana de Santa Fe, del Instituto Belgraniano, referentes del ámbito educativo, constitucionalistas, representantes del Comité Patriótico del Bicentenario del Perú, directivos del CAU Santa Fe de la Universidad Siglo 21, Veteranos de Guerra y público en general.
Mención especial para los concejales de la ciudad de Santa Fe, Pedro Medei, Ignacio Laurenti, Pablo Mussio que estuvieron presentes y para el senador por el Departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el secretario de la Región Metropolitana de Santa Fe, Cristian Hoffman; y la subsecretaria de Educación, Betina Fiorito.
Autoridades, veteranos y referentes participaron del encuentro en Santa Fe.
El Mgtr. Juan Carlos Romaní Chacón fue declarado Visitante Distinguido por el Centro de Aprendizaje Universitario Santa Fe de la Universidad Siglo 21. Asimismo, José Luis Vega, Oscar Alberto Matiller y Sergio Suazo recibieron resoluciones de reconocimiento por parte del Municipio de Ica, Perú, destacando su labor en el fortalecimiento de los vínculos culturales y educativos entre ambas naciones.
En este marco, también se resaltó el reconocimiento otorgado al Mg. Oscar Matiller por la Municipalidad Provincial de Ica (Perú), mediante Resolución de Alcaldía N.º 023-2026-AMPI, en mérito a su destacada trayectoria profesional, su compromiso con la innovación educativa y su aporte sostenido al desarrollo de propuestas formativas de alcance internacional. La distinción, otorgada por una de las municipalidades más relevantes del Perú —reconocida por su fuerte impulso institucional a la educación— pone en valor la labor de Matiller en la articulación de proyectos académicos y culturales entre Argentina y Perú, promoviendo intercambios educativos y culturales con una clara perspectiva latinoamericana, constituyéndose por su labor de años en un referente reconocido de la Educación en Santa Fe y la amplia región.
Entre las iniciativas del ilustre visitante Romaní Chacón se destaca el trabajo conjunto entre el Proyecto Educativo Municipal “Jueves de Bicentenario” (Ica, Perú) y el Proyecto Educativo “El Rincón del Aprendiz” (Santa Fe Capital, Argentina), fortaleciendo la cooperación educativa, el intercambio cultural y los vínculos institucionales entre ambos países.
Reconocimientos a referentes por fortalecer vínculos educativos y culturales.
El evento tuvo un rotundo éxito y fue transmitido en directo para el Municipio Provincial de Ica, Perú, una pujante ciudad mediterránea con ocupación de mano de obra plena y un nivel de vida superior al de la media del hermano país. Estuvieron presentes familiares del destacado disertante, así como integrantes de la Asociación de Residentes Peruanos en Santa Fe y en las ciudades de Crespo y Paraná.
Cabe recordar que el Perú fue uno de los países que brindó un apoyo incondicional a la Argentina durante el Conflicto Bélico del Atlántico Sur por las Islas Malvinas. En ese marco histórico de hermandad, la ciudad de Ica conserva actualmente la misma bandera creada por el General Don José de San Martín cuando emprendió la campaña libertadora en territorio peruano, aplicando estrategias militares que también fueron utilizadas en el histórico combate de San Lorenzo en nuestro país.
De la realización de tan importante evento, continúan las gestiones y labores para ampliar las alternativas educativas en ambas latitudes con trabajo conjunto, visión y sueños que nos hermanan desde la gesta del propio Padre de la Patria, San Martín, banderas que con orgullo llevamos todos y en particular, José Luis Vega y los veteranos de Guerra de Malvinas.
Desde el Centro de Aprendizaje Universitario (CAU) Santa Fe de la Universidad Siglo 21 se hizo llegar especiales felicitacines al Mg. Oscar Alberto Matiller por este importante reconocimiento internacional, destacando que este logro también refleja el compromiso sostenido del CAU Santa Fe con la educación, la vinculación institucional y la promoción de iniciativas académicas y culturales que fortalecen los lazos entre Argentina y los países hermanos de América Latina.
En este mismo sentido, la institución continúa impulsando nuevas oportunidades de formación, manteniendo abierta su convocatoria a quienes deseen integrarse a su propuesta académica en la ciudad de Santa Fe, que dio inicio al Ciclo lectivo esta semana.