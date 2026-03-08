En abril comienzan los cursos de latín “Locus Amoenus” en el Instituto Argentino Germano

El lunes 6 de abril iniciarán sus encuentros los grupos del Curso de Latín “Locus Amoenus”, para mayores de 16 años, a cargo del profesor Silvio Cornú, en el Instituto Cultural Argentino Germano, Juan de Garay 2957. Las clases, de modalidad presencial, se desarrollarán los lunes: Grupo Inicial, de 14 a 16, para quienes no poseen conocimientos previos de latín; Grupo Intermedio de 16 a 18, para quienes poseen ya ciertos conocimientos de esta lengua clásica y Grupo Avanzado de 18 a 20, para quienes han realizado los cursos anteriores o para nuevos interesados que presenten un nivel algo superior al Intermedio.
Se trata del estudio de la lengua latina en su funcionamiento gramatical y textual mediante la comprensión de textos literarios y de otras manifestaciones discursivas, en estrecha relación con el contexto histórico cultural en que se desarrolló a lo largo del tiempo.
Según expresa el profesor Cornú, “centraremos nuestro aprendizaje en el latín clásico, conformado entre los siglos I a. C. y I d. C., por ser la variante paradigmática más estudiada y preparada didácticamente. Junto con los textos y autores clásicos –Virgilio, Cicerón, Horacio, Catulo, Marcial, César, Tito Livio, Séneca, Fedro, etc.–, abordaremos también exponentes pertenecientes a otras variedades y épocas”. Para recabar más información e inscribirse los interesados deben comunicarse vía telefónica o whatsapp al +54 342 6300573.
El profesor del Curso, Silvio Cornú Crédito: Manuel Fabatía
Dinámica del Locus Amoenus
El Prof. Cornú señala: “Nuestro estudio de la lengua latina será una invitación a entrar paulatinamente en diálogo con los textos, desde los más sencillos a los más complejos, y con la cultura que les dio origen. En el curso ‘Locus Amoenus’ –expresión que significa ‘lugar ameno, espacio idílico, agradable’–, mediante técnicas de taller conectadas, entre otras estrategias, con la lectura etimológica y la confrontación de textos originales y traducciones al español u otras lenguas, la teoría y la práctica se conciben integradas. Y el aprendizaje se logra a partir de la resignificación crítico-comparativa de los conocimientos del componente greco-latino-romance que, aunque a veces endebles, parciales o dispersos, de hecho ya poseemos”.
“En nuestra vida cotidiana el latín está más presente de lo que sospechamos. Lejos de ser una lengua muerta, es una lengua ‘textual’, que se encuentra viva en los abundantes enunciados y textos que nos ha legado. En los campos jurídico, religioso, filosófico, pedagógico, periodístico, entre otros, es común el uso de expresiones de origen latino, como ‘mens sana in corpore sano’, ‘alma mater’, ‘alter ego’, ‘habeas corpus’, ‘via crucis’, ‘per capita’, ‘de facto’, ‘curriculum’, ‘honoris causa’, ‘quorum’, ‘sui generis’. Y también es frecuente la recurrencia a tópicos retórico-literarios como ‘carpe diem’, ‘furor amoris’, ‘ubi sunt’ o el mencionado ‘locus amoenus’.
"Stanza dell'Incendio di Borgo", fresco de Rafael Sanzio. Crédito: Gentileza
“El castellano o español y las otras lenguas romances son hijas del latín, y se calcula que de cada cuatro palabras de nuestra lengua materna tres son de filiación latina. El latín ha cedido préstamos lingüísticos a muchas lenguas y, junto con el griego, ha aportado los elementos lingüísticos necesarios para la creación de la terminología científica moderna. De este modo, existe hoy un voluminoso componente grecolatino-romance compartido por muchas lenguas, situación que, por ejemplo, resulta notable en una lengua germánica como el inglés, más de la mitad de cuyo léxico tiene origen etimológico latino”.
Silvio Cornú es profesor de Letras y traductor literario y técnico-científico en inglés. Se ha desempeñado como profesor de Latín, Historia de la lengua española, Lingüística románica, Literaturas griega y latina, y Español como lengua materna y como lengua extranjera en UNL, UADER y otras instituciones educativas.