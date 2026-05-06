Este miércoles 6 de mayo, el Colegio Inmaculada de Santa Fe se convertirá en el epicentro del debate educativo regional. Bajo el lema “La Educación en Santa Fe: consensos para una Ley Provincial”, el tercer Congreso Provincial de Educación reunirá a referentes del ámbito académico, legislativo y eclesial con un objetivo urgente: trazar las bases de una normativa propia para la provincia, en sintonía con las discusiones por una nueva ley a nivel nacional.
Hacia una Ley propia: la educación privada santafesina debate consensos y desafíos en un congreso clave
El Colegio Inmaculada será sede de un encuentro clave que reunirá a referentes del ámbito académico, legislativo y eclesial. Con la participación de las autoridades de Consudec y Conprodec, el sector busca saldar la deuda histórica de una normativa propia y defender la libertad de enseñanza en un contexto de reformas nacionales.
El encuentro, que iniciará a las 9 con una atención a los medios, contará con la participación de figuras centrales como Adrián Álvarez, presidente del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), y Walter Van Meegroot, titular del Consejo Provincial de Educación Católica (Conprodec).
Un vacío legal que busca cerrarse
Santa Fe enfrenta hoy un desafío institucional histórico: es una de las pocas provincias argentinas que aún no cuenta con una Ley General de Educación. Esta carencia obliga al sistema a regirse por normas dispersas que dificultan la unidad de criterios pedagógicos y administrativos.
“La Constitución ya definió que el sistema educativo santafesino es uno solo, de gestión oficial y de gestión privada. Con ese objetivo estamos trabajando”, destacaron desde la organización. La urgencia se acentúa ante la posibilidad de que el Gobierno Nacional avance en la reforma de la Ley 26.206, lo que obliga a la provincia a consolidar una postura propia que defienda la libertad y la pluralidad educativa.
El peso de la educación privada en cifras
La importancia de este congreso radica en la representatividad del sector. En Santa Fe, la gestión privada representa el 30% del sistema educativo. Las cifras son elocuentes: de los 800.000 alumnos que tiene la provincia, 200.000 asisten a instituciones privadas; mientras que, de los 80.000 docentes totales, 23.000 se desempeñan en este ámbito, distribuido en unas 1.000 escuelas.
El sector busca que la futura ley no solo mantenga los derechos adquiridos históricamente, sino que también garantice una formación integral que contemple la dimensión espiritual. “Queremos que tanto en la gestión oficial como en la privada se redescubran valores como la paz, la fortaleza y la búsqueda de virtudes en nuestros jóvenes”, señalaron referentes eclesiales.
Debate legislativo y diagnóstico académico
El congreso no se limitará a la reflexión doctrinaria. Contará con la presencia del filósofo Carlos Hoevel, quien analizará el anteproyecto de ley nacional, y del padre Alberto Bustamante, encargado de aportar la visión espiritual de la Iglesia. Uno de los momentos más esperados será el panel con legisladores provinciales, quienes expondrán los proyectos que actualmente se tramitan en las cámaras santafesinas.
Además del marco legal, el encuentro abordará el preocupante diagnóstico de las pruebas de aprendizaje en matemática y lengua. Ante la crisis de resultados, la propuesta del congreso es clara: no renunciar al deseo de educar, pero hacerlo fortaleciendo el vínculo escuela-familia, entendiendo que la institución escolar no puede cumplir su tarea de manera aislada.
Hacia un compromiso colectivo
El encuentro, que se extenderá hasta las 16 horas, no se agota en la formalidad técnica de un congreso; pretende ser un eslabón fundamental en la arquitectura de un sistema educativo sólido, capaz de trascender las urgencias del presente para proyectar las próximas décadas. La convocatoria, abierta a docentes, directivos y a la comunidad en general, subraya que la educación no es una variable aislada de la política o la economía, sino el eje sobre el cual debe pivotar el desarrollo humano y social de la región.
En última instancia, lo que se debate mañana en el Colegio Inmaculada es el perfil de ciudadano que Santa Fe aspira a formar. En un tiempo de profundas transformaciones legislativas y desafíos pedagógicos, el compromiso colectivo aparece como la única herramienta válida para garantizar que la futura ley provincial no sea solo un texto normativo, sino un reflejo fiel de las virtudes, los valores y el anhelo de progreso que identifica a las familias santafesinas.