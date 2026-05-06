3° Congreso Provincial

Hacia una Ley propia: la educación privada santafesina debate consensos y desafíos en un congreso clave

El Colegio Inmaculada será sede de un encuentro clave que reunirá a referentes del ámbito académico, legislativo y eclesial. Con la participación de las autoridades de Consudec y Conprodec, el sector busca saldar la deuda histórica de una normativa propia y defender la libertad de enseñanza en un contexto de reformas nacionales.