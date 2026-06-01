Santafesina destacada

Falleció Marta Paillet, referente de la mediación y la cultura de paz en Santa Fe

Abogada, mediadora, especialista en pedagogía para la paz y referente nacional en convivencia escolar, dedicó gran parte de su vida a promover el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de comunidades educativas más democráticas.