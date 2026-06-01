Falleció la abogada, mediadora y especialista en Pedagogía de la Paz y la resolución pacífica de conflictos, Marta Paillet, generando profundo pesar en ámbitos académicos, educativos y sociales de Santa Fe, donde desarrolló una extensa trayectoria vinculada a la resolución pacífica de conflictos, la construcción de consensos y la promoción de una cultura de diálogo.
Falleció Marta Paillet, referente de la mediación y la cultura de paz en Santa Fe
Abogada, mediadora, especialista en pedagogía para la paz y referente nacional en convivencia escolar, dedicó gran parte de su vida a promover el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de comunidades educativas más democráticas.
Egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Paillet se convirtió en una de las principales referentes de la mediación en Argentina. Fue consultora permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), integrante del Foro Mundial de Mediación y una de las fundadoras de la Asociación Civil Casa de la Pax Cultura, desde donde impulsó iniciativas orientadas a fortalecer la convivencia democrática y la gestión pacífica de los conflictos.
Su trabajo tuvo un fuerte impacto en el ámbito educativo. Desde 2008 se desempeñó por un tiempo como asesora del Ministerio de Educación de Santa Fe en políticas públicas destinadas a mejorar la convivencia y el diálogo escolar. Entre 2010 y 2018 coordinó el programa provincial Ruedas de Convivencia, una iniciativa pionera para abordar los vínculos y los conflictos en las instituciones educativas desde una perspectiva participativa y restaurativa.
También dirigió el postítulo "Intervenciones Estratégicas con Jóvenes" y participó activamente en instancias de capacitación docente para los niveles primario y secundario. En esos espacios promovía la formación de educadores como "preventores de conflictos", capaces de identificar situaciones problemáticas, intervenir tempranamente y acompañar procesos de resolución y transformación de los desacuerdos dentro de las comunidades escolares.
Precisamente, una de las ideas que marcó su pensamiento y su labor pedagógica fue la convicción de que los comportamientos violentos pueden transformarse. "La violencia es una conducta aprendida, por lo tanto la podemos desaprender", sostenía Paillet, quien advertía sobre los discursos que presentan la violencia como una condición natural e inevitable de las personas.
Su mirada también quedó plasmada en numerosas publicaciones y espacios de formación universitario. En uno de sus trabajos más citados, defendía la necesidad de "aprender a vivir juntos", promoviendo el reconocimiento de la diversidad, la empatía y la cooperación como pilares de la vida democrática.
"Tomar conciencia de la diversidad y de la interdependencia entre las personas, descubrirse a uno mismo, ponerse en el lugar de otros y comprenderlos; superar el individualismo, propiciando el diálogo, la cooperación y la solidaridad", escribió junto a otros autores en 2005. Fue reconocida con el premio “Santafesina Destacada” por el Concejo Municipal de Santa Fe en 2022.
Con una trayectoria atravesada por la búsqueda permanente de acuerdos, la formación de mediadores y la promoción de valores de convivencia, Marta Paillet deja una huella profunda en generaciones de profesionales, docentes y estudiantes que encontraron en ella una referencia ética e intelectual para pensar una sociedad más dialogante, inclusiva y pacífica.