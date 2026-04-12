Del 13 al 18 de abril

Continúa el paro universitario: cómo se extienden las medidas y qué pasa en Santa Fe

Sin acuerdo con el Gobierno nacional, la docencia universitaria inicia una nueva semana de paro que impacta en el dictado de clases. Los no docentes llevarán a cabo una medida el viernes 17. Suman actividades de visibilización.