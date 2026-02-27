Paro universitario: se afectan los exámenes y no habrá clases en la Primaria de la UNL
Este viernes contra la reforma laboral, y el lunes junto a la docencia de todos los niveles por la ley de financiamiento, paritarias y Fonid. Además de los profesores universitarios, también este viernes realizan una medida de fuerza los "no docentes". ¿Se toma el examen de ingreso a Medicina?
Los docentes universitarios realizaron 40 días de paro en 2025 . Crédito: El Litoral
Las mesas de exámenes en distintas facultades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y las clases en las escuelas preuniversitarias -que arrancaron este lunes- se verán afectadas por un paro nacional de 48 horas convocado por la docencia universitaria para este viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo. La medida se produce en plena etapa de evaluaciones, mientras que aún no tiene incidencia en las clases dado que el inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las unidades académicas está previsto para el 16 de marzo.
La interrupción impacta en un momento clave del calendario académico de nivel superior, ya que las facultades transitan turnos de exámenes. En paralelo, las escuelas preuniversitarias -como la Primaria de la UNL- ya comenzaron las clases el lunes pasado, por lo que también se verán alcanzadas por la suspensión de actividades.
La protesta forma parte de un plan de acción nacional en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado y en defensa del financiamiento universitario, la convocatoria a paritarias y la recomposición salarial del sector docente. Para este viernes, además del cese de actividades, Adul (enrolada en Conadu Histórica) convocó en la ciudad de Santa Fe a una mateada abierta a las 10.30 en la plaza ubicada frente al Teatro Municipal, como instancia de debate y visibilización.
El lunes 2 de marzo la medida se repetirá con paro y movilización en todo el país junto a trabajadores de los distintos niveles del sistema educativo, entre ellos la Ctera. Ese mismo día, a las 17, los docentes universitarios realizarán una asamblea híbrida para definir los mandatos que se llevarán al congreso nacional de Conadu Histórica previsto para el 5 de marzo.
A la situación se suma este viernes un paro nacional de 24 horas de los trabajadores no docentes (Apul-Fatun), sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que afectará tareas esenciales como la limpieza, el mantenimiento y el funcionamiento general de facultades y escuelas preuniversitarias.
"La medida se adopta para manifestar nuestro firme rechazo a esta iniciativa regresiva, impulsada por el Gobierno Nacional y acompañada por sectores legislativos que avanzan contra los derechos individuales y colectivos del pueblo trabajador. Defendemos nuestras conquistas, nuestros convenios y nuestra organización sindical", dicen desde el gremio nacional de los no docentes.
Hubo hasta última hora del jueves, consultas de los aspirantes a ingresar a Medicina en la UNL que justo este viernes tenían el examen de ingreso en el área de Química. En ese sentido, se confirmó que se tomará la evaluación, con cambio de horario por el paro. Era a las 7.30 y se pasó para las 10 horas para algunas comisiones.
¿Qué pasa en la UTN Santa Fe?
En tanto, desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Santa Fe, comunicaron que la sede local estará abierta de 7.30 a 21.30 horas de este viernes, únicamente por la puerta principal. Esto es para los docentes que decidan tomar exámenes.
No obstante, el equipo de gestión "acompaña al reclamo del personal no docente nucleado en Fatun que determinó un paro por 24 horas para el viernes 27 y la jornada de protesta y movilización de los docentes nucleados en Fagdut".
Marcha universitaria en Santa Fe en 2025.Fotos: Manuel Fabatía.
¿Otro año conflictivo en los claustros?
Las medidas se enmarcan en un escenario de sostenida conflictividad en el sistema universitario, con reclamos al Gobierno nacional por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la deuda acumulada y la necesidad de garantizar el presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas y la ciencia.
Cabe recordar que en el 2025, el gremio nacional docente universitario Conadu Histórica (que tiene como una de sus entidades de base en la región a Adul en la UNL, y a nivel país se enrola en la CTA Autónoma) llevó adelante 40 días de paro a lo largo del año, incluidos un par de períodos de semanas completas. Esta situación provocó exámenes reprogramados y clases suspendidas, con impactos disímiles en cada cátedra.
Este viernes, el Senado nacional tratará los cambios introducidos por Diputados a la reforma laboral. NA
Financiamiento, aún sin resolución
El Gobierno nacional presentó una apelación contra una medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que incluye la actualización de salarios docentes y partidas presupuestarias para las universidades. La cautelar, dictada en diciembre por un juez federal a partir de un amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones, había considerado arbitraria la suspensión de la ley por parte del Ejecutivo.
La apelación fue presentada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y solicita que tenga efecto suspensivo mientras se define su validez. El Ejecutivo argumenta que la aplicación de la ley requiere primero que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen en el Presupuesto, algo que corresponde al Congreso y no al Poder Judicial.
En paralelo, el Gobierno busca negociar con rectores y legisladores una nueva ley de financiamiento que modifique el sistema actual con el objetivo de garantizar viabilidad fiscal y cerrar el conflicto judicial, aunque esto genera resistencias en el sector universitario afectado.
"Para no cumplir la ley vigente, el gobierno presenta un proyecto que pretende concentrarse casi exclusivamente en los gastos de funcionamiento y en las partidas para hospitales, desconociendo que el 90% del problema es salarial. La ley vigente, además, obliga a recomponer lo perdido entre diciembre 2023 y diciembre 2025, lapso en el que nuestros salarios se redujeron en más de un 30 %. Razón por la cual hoy deberían aumentar un 55% para tener el poder adquisitivo de noviembre de 2023", fundamentan desde otro sindicato nacional, Conadu.