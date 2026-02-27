Este viernes 27 y lunes 2

Paro universitario: se afectan los exámenes y no habrá clases en la Primaria de la UNL

Este viernes contra la reforma laboral, y el lunes junto a la docencia de todos los niveles por la ley de financiamiento, paritarias y Fonid. Además de los profesores universitarios, también este viernes realizan una medida de fuerza los "no docentes". ¿Se toma el examen de ingreso a Medicina?